Żydzi znów czują się w Polsce bezpiecznie. Ministerstwo apeluje jednak o dodatkowe ubezpieczenie

Ministerstwo edukacji Izraela poinformowało we wtorek, że latem br. izraelscy uczniowie będą mogli ponownie uczestniczyć w zorganizowanych wycieczkach do Polski, szczególnie do byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. Wyjazdy te wstrzymano w listopadzie ubiegłego roku.

O wznowieniu wycieczek postanowiono po analizie czynników dotyczących bezpieczeństwa oraz zagadnień logistycznych, a także po zakończeniu „procesu pedagogicznego, którego celem było zbadanie i (odpowiednie) dostosowanie celów i programu (tych) wyjazdów” – przekazał resort, cytowany przez portal Times of Israel.

Izraelskie władze zastrzegły, że wycieczki mogą zostać ponownie odwołane, jeśli sytuacja bezpieczeństwa ulegnie pogorszeniu. Ministerstwo zaapelowało do rodziców uczniów, by wykupili dodatkowe ubezpieczenie podróżne, co umożliwi zwrot kosztów biletów do Polski w przypadku kolejnej zmiany decyzji.

10 listopada 2023 roku izraelski resort edukacji powiadomił, że wstrzymał planowane w miesiącach zimowych edukacyjne wycieczki uczniów do Polski. Wcześniej przewidywano, że w tych wyjazdach będzie uczestniczyło 215 grup, liczących łącznie 24 tys. uczniów.

Ministerstwo tłumaczyło tę decyzję wojną z palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas, rozpoczętą w październiku ubiegłego roku, i rosnącym na świecie poziomem zagrożenia dla Izraelczyków.

