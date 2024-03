Mentzen: „Czemu lewica wtrynia się w to, co dwoje dorosłych ludzi chce między sobą zrobić?” [VIDEO]

- Reklama -

Sławomir Mentzen wziął udział w debacie „Mieszkanie prawem czy towarem?” na Kanale Zero. Starcie prowadził Robert Mazurek.

– Nikomu 30 kawalerek z nieba nie spadło, ten ktoś musiał ten kapitał wypracować swoją ciężką pracą, uczył się, pracował, rozwijał, zarobił pieniądze, potem je zainwestował, tak to działa – stwierdził Mentzen.

– Państwo nie potrafi budować mieszkań. Za parę lat prawdopodobnie będzie za mało samochodów elektrycznych, zapotrzebowanie na te samochody będzie większe, niż dostępna liczba samochodów. Czy to znaczy, że państwo teraz ma budować samochody elektryczne, bo jest ich za mało? Nie, bo państwo się na tym nie zna – wskazał.

– PiS-owcy próbowali budować mieszkania w ramach „mieszkanie plus”, nie udało się to. Rafał Trzaskowski obiecywał zdaje się 1500 mieszkań rocznie, zbudował 800 przez pięć lat. Też mu się nie udało, bo to nie jest (…) łatwo budować bloki – wyliczał poseł Konfederacji.

– Trzeba się strasznie namęczyć z biurokracją, ze znalezieniem gruntu, ze znalezieniem firmy budowlanej, to jest ciężka i trudna praca, obarczona sporym ryzykiem i firmy budowlane to potrafią, a urzędnicy tego nie potrafią – wskazał.

Lewica nie potrafi w debaty – Mazurek zmuszony przywołać gości do porządku@SlawomirMentzen o budowaniu mieszkań przez urzędników państwowych Debata w @OficjalneZero pic.twitter.com/Z2C4FQnU6S — Wolność__Słowa (@WolnoscO) March 4, 2024

– Jeżeli kogoś nie stać na kupno albo wynajem mieszkania 40-metrowego i może wynająć 20-metrowe, to są dwie możliwości: albo mu pozwolimy albo będzie mieszkał na ulicy. Według mnie lepiej jest, żeby mu pozwolić wynająć, niż żeby mieszkał na ulicy – stwierdził Mentzen.

– Jeżeli jedna osoba chce takie mieszkanie wynająć komuś, a druga chce je wynająć, to czemu lewica wtrynia się w to, co dwoje dorosłych ludzi chce między sobą zrobić? To jest ich biznes, nie wasz biznes – wskazał.

– Są ludzie, którzy mają mniejsze potrzeby mieszkaniowe i nie widzę powodu, żeby zmuszać ich do kupowania albo wynajmowania większych mieszkań – skwitował.