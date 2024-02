„Uczyń Argentynę wielką” – Javier Milei spotkał się z Donaldem Trumpem

- Reklama -

Na dorocznej konwencji amerykańskich konserwatystów pojawił się prezydent Argentyny Miiei. Podziękował Donaldowi Trumpowi za jego pracę na rzecz idei konserwatywnych i życzył kandydatowi, by po raz drugi został prezydentem USA.

Konferencji Akcji Politycznej Konserwatystów (CPAC) rozpoczęła się w sobotę 24 lutego w Waszyngtonie. W tym roku na to wydarzenie został zaproszony prezydent Argentyny Javier Milei i była to okazja do jego osobistego spotkania z Donaldem Trumpem.

Spotkanie tych dwóch polityków było bardzo serdeczne. Javier Milei mówił: „Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie i mam nadzieję, że następnym razem będziesz w roli prezydenta Stanów Zjednoczonych”.

Milei wzywał konserwatystów, by „nie pozwalali na rozwój socjalizmu”: „nie wspierajcie regulacji, nie wspierajcie idei regulowania rynku, nie dajcie się zwieść syrenim śpiewom o sprawiedliwości społecznej”. Zapewnił, że „nie zrezygnuje z przywrócenia Argentynie jej świetności!”.

Donald Trump nie tylko chwalił pomysły Milei, ale użył słynnego sloganu ze swojej własnej kampanii wyborczej, adresując go do gościa – „Uczyń Argentynę znów wielką”.

Trump meeting with Milei 🔥pic.twitter.com/APevywWG41 — Hodgetwins (@hodgetwins) February 24, 2024

