Tłumy na spotkaniu z Gadowskim. „Drugi Kukiz się rodzi?” [FOTO/VIDEO]

W Siedlcach odbyło się spotkanie z Witoldem Gadowskim, które przyciągnęło kilkaset osób. Kolejnych kilka tysięcy śledziło wydarzenie w sieci. „Tak rośnie ROP!” – cieszy się Gadowski.

Przypomnijmy, że w styczniu Witold Gadowski oraz Wojciech Sumliński powołali do życia Ruch Obrony Polaków. W działalność stowarzyszenia zaangażował się Rafał Piech, lider partii Polska Jest Jedna, która startowała w jesiennych wyborach parlamentarnych.

– Wielu zacnych, porządnych i szlachetnych ludzi wreszcie chce działać razem – powiedział Gadowski i stwierdził, że „trzeba myśleć o Polsce mądrzej, dalej i bardziej bezinteresownie”. Z kolei Wojciech Sumliński wyjaśnił, że ROP nie będzie partią, lecz organizacją, oddzielną od partii politycznej, jaką jest PJJ.

Obecnie Gadowski odbywa serię spotkań w kraju, które cieszą się dużą popularnością. Na jedno z nich, organizowane w Siedlcach, wybrał się prezes okręgu Nowej Nadziei i wieloletni działacz środowisk konserwatywno-liberalnych Paweł Wyrzykowski. Według niego zainteresowanie wydarzeniem było podobne do tego, jakim cieszyło się spotkanie z prezydentem Dudą „w szczycie kampanii prezydenckiej”.

„Dwie pękające w szwach sale – na drugiej ludzie oglądali transmisję live z projektora, pokazującą co się dzieje w pierwszej sali – niebywale i pierwszy raz w całej swojej działalności zobaczyłem coś takiego! Plus ludzie na korytarzu, którzy nie zmieścili się ani w pierwszej ani w drugiej sali. Na peryferiach miasta, w sobotę wieczór” – opisuje Wyrzykowski.

„Tych ludzi porzuciła Konfederacja skręcając do centrum” – ocenił wydawca portalu nczas.info Adam Wojtasiewicz. Z kolei redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!”, Tomasz Sommer napisał w swoich mediach społecznościowych: „Drugi Kukiz się rodzi?”.

A jednak było dzisiaj w Siedlcach spotkanie, na którym dopuszczono mnie do głosu 👍🏻 Jestem pod wrażeniem frekwencji, jaką zgromadził @GadowskiWitold. Ponad 400 osób w Siedlcach – tyle było u Dudy w szczycie kampanii prezydenckiej (a było to największe spotkanie okołopolityczne… pic.twitter.com/6hLq9I12gU — Paweł Wyrzykowski (@WyrzykowskiP) February 24, 2024

Trochę szerszy kadr i filmik jako dowód, że ludzie faktycznie siedzieli na drugiej sali i oglądali transmisję pic.twitter.com/Fzz5Foioq6 — Paweł Wyrzykowski (@WyrzykowskiP) February 24, 2024

O Gadowskiego Sommer pytany był także podczas niedawnego Q&A na swoim kanale na YouTube. – Jeśli mogę analizować jego wypowiedzi, to on był z tej grupy, która mówiła „mimo wszystko PiS”. W tej grupie był też Rafał Ziemkiewicz, Wojciech Cejrowski, oni nie do końca się ze wszystkim zgadzali, co mówił Jarosław Kaczyński czy jego przedstawiciele, ale koniec końców mówili: no niestety nic innego na rynku nie ma, więc „mimo wszystko PiS” – ocenił.

– Teraz wydaje mi się, że on jednym okiem popierał i patrzył bardzo przychylnie na ten ruch (…) Polska Jest Jedna, ale teraz tworzy jakieś własne ugrupowanie. Jakie są hasła tego ugrupowania to nie rozumiem, bo próbowałem się dowiedzieć, próbowałem coś przeczytać na ten temat i rozumiem, że to ma być program w stylu: tak samo jak teraz, tylko teraz uczciwie i na poważnie – dodał redaktor naczelny nczas.info i stwierdził, że „jest to kompletne pustosłowie”.