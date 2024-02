Przekręt wyborczy w Berlinie? Trwają powtórzone wybory

- Reklama -

W stolicy Niemiec odbywają w niedzielę częściowo powtórzone wybory do Bundestagu. Federalny Trybunał Konstytucyjny orzekł w grudniu, że w dniu wyborów, 26 września 2021 r., wystąpiły w Berlinie tak poważne niedociągnięcia, że w niektórych obwodach należy przeprowadzić nowe głosowanie.

Zgodnie z orzeczeniem Federalnego Trybunału Konstytucyjnego nowe wybory odbywają się w 455 z 2256 obwodów i związanych z nimi obwodów głosowania pocztowego, czyli w około jednej piątej obwodów.

Wybory w stolicy nie zmienią większości w Bundestagu. Odsetek uprawnionych do głosowania w niedzielę w Berlinie w porównaniu do ogólnej liczby wyborców na szczeblu federalnym wynosi zaledwie 0,9 proc. Możliwe są jednak niewielkie przesunięcia.

26 września 2021 r. Berlinie podczas głosowania w wyborach federalnych, a także wyborach do Izby Deputowanych i okręgowych tworzyły się długie kolejki przed lokalami wyborczymi, brakowało kart lub były nieprawidłowe karty do głosowania; tymczasowo przerwano głosowania w niektórych miejscach. Wybory na szczeblu landowym i okręgowym zostały już całkowicie powtórzone 12 lutego 2023 r.

Głosowanie odbywa się obecnie we wszystkich dwunastu berlińskich okręgach wyborczych do Bundestagu, choć w bardzo różnym odsetku obwodów. W Pankow dotyczy to 85 procent obwodów głosowania, w Charlottenburg-Wilmersdorf 42 procent. Z kolei w Lichtenbergu tylko 2,9 procent, w Treptow-Koepenick 3,4 procent, a w Marzahn-Hellersdorf 6 procent, pisze agencja dpa.

Dzisiejsze wybory oznaczają początek ważnego roku wyborczego w Niemczech. Wybory europejskie zaplanowano na 9 czerwca, a we wrześniu odbędą się wybory landowe w Saksonii, Turyngii i Brandenburgii .