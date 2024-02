Socjal dla Ukraińców definitywnie przegłosowany! Bosak: Żadne inne państwo w UE nie uchwaliło tak kuriozalnych przepisów

- Reklama -

Żadne inne państwo w UE nie uchwaliło tak kuriozalnych przepisów – komentuje wicemarszałek Sejmu, poseł Konfederacji Krzysztof Bosak przyjętą przez Sejm nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce.

We wtorek po południu znienacka wpłynął do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Już następnego dnia odbyło się jego procedowanie w ekspresowym tempie. Ostatecznie w piątek został przegłosowany.

- Reklama -

Za kontynuowaniem m.in. programów socjalnych dla Ukraińców były wszystkie partie i koła w Sejmie poza Konfederacją. „Za” zagłosowało 414 posłów, „przeciwko” 15, a jeden wstrzymał się od głosu.

„Projekt podtrzymuje transfer miliardów złotych z pieniędzy polskiego podatnika do innego narodu. Żadne inne państwo w UE nie uchwaliło tak kuriozalnych przepisów” – komentuje na gorąco po głosowaniu w Sejmie Bosak. Wcześniej posłowie odrzucili wniosek Konfederacji o odrzucenie projektu w całości oraz 12 zgłoszonych przez ten klub poprawek, które przede wszystkim ograniczały świadczenia socjalne.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Przegłosowana ustawa zakłada m.in. przedłużenie legalności pobytu ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca tego roku. Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy pobyt obywateli Ukrainy jest legalny, jeśli przybyli do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. do 4 marca 2024 r.

Kontynuowane będą wszystkie programy socjalne dla Ukraińców. Polscy podatnicy będą finansować zakwaterowanie i wyżywienie Ukraińcom przez pierwsze 120 dni pobytu. Z legalnym pobytem Ukraińców na terytorium Polski wiąże się szereg uprawnień, m.in. swobodny dostęp do polskiego rynku pracy, prawo do skorzystania ze świadczeń rodzinnych (np. 800+), świadczenia wychowawczego, rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz świadczenia „Dobry Start”, a także opieki medycznej. Legalność pobytu umożliwia Ukraińcom też m.in. podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach takich samych, jakie dotyczą obywateli polskich.

Nowelizacja ustawy zapewnia także Ukraińcom przedłużenie na kolejny rok korzystnych rozwiązań w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznym oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto nowela przedłuża okres obowiązywania szczególnych uprawnień dla ukraińskich lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. Będą udzielane zgody na wykonywanie zawodu i przyznawane warunkowe prawo wykonywania zawodu wspomnianym grupom pracowników, którzy uzyskali kwalifikacje poza terytorium UE.