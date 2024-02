Dziennikarka Polsatu wystartuje w wyborach prezydenckich? „Zaskakujące doniesienia”

- Reklama -

Według nieoficjalnych doniesień, jednym z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może stać się znana dziennikarka Polsat News. Media podają, że takie ambicje może mieć Dorota Gawryluk.

O sprawie pisał Kastor Kużelewski na łamach Polityki Insight. Jak przyznał, są to „zaskakujące doniesienia”. „Chociaż sama zainteresowana nie potwierdza swojego startu, informacje, które do nas dotarły wydają się na tyle wiarygodne i prawdopodobne, że do przedwyborczej giełdy nazwisk dopisujemy jeszcze jedną pozycję” – czytamy.

Zdaniem dziennikarza, „ostatnie ruchy Zygmunta Solorza można rozumieć jako przygotowanie do wejścia w politykę”.

Takie doniesienia pojawiły się także na łamach Wirtualnej Polski. Patryk Michalski ujawnił, że „od ubiegłego tygodnia również dwa jego źródła potwierdzały taką możliwość, bo sprawdzał ten temat”. „Moi rozmówcy wskazywali, że «Lepsza Polska» to w zamyśle nie tylko tytuł nowego programu, ale i możliwe hasło, gdyby zrealizował się scenariusz” – dodał.

Chodzi o program, który od marca ma się pojawić na antenie telewizji Polsat, Polsat News oraz Wydarzenia 24 w czwartki po godz. 19.15. Aktualnie w tym czasie nadawany jest „Gość Wydarzeń”. Format ma trwać ok. 40 minut.

– To będzie program publicystyczny, gdzie będziemy zastanawiali się jak zbudować lepszą Polskę. Będzie otwarty dla wszystkich, którzy są ludźmi dobrej woli, nie chcą się tylko i wyłącznie „zabijać” czy „bić” – mówiła portalowi Wirtualne Media Gawryluk.

Nie jest to jedyna osoba z branży dziennikarskiej, która może wziąć udział w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. O tym, że chce wystartować w wyścigu o fotel prezydenta mówił niedawno Krzysztof Stanowski. Deklaracja ta padła pod koniec rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą, którą przeprowadził wspólnie z Robertem Mazurkiem na kanale Zero na YouTube.

– Panie prezydencie, jakby nie jest tajemnicą dla moich widzów, że mam pewne plany. Chciałbym zobaczyć, jak to jest być kandydatem na prezydenta, a nie da się tego zrobić inaczej niż startując w wyborach na prezydenta, w związku z czym zamierzam to zrobić – oświadczył Stanowski. Jednocześnie zapewnił, że nie zamierza rozpoczynać prawdziwej kariery politycznej, pragnie jedynie zdobyć doświadczenie, które będzie mógł relacjonować swoim widzom.