Szokująca krucjata Franciszka. Nazwał TO „grzechem przeciwko Bogu”

Papież Franciszek ponownie potępił antysemityzm i stwierdził, że wszelkie przejawy nienawiści wobec Żydów są grzechem przeciwko Bogu. Watykan opublikował w sobotę papieski List do „braci i sióstr Żydów w Izraelu”.

„Droga, na którą Kościół wkroczył z wami, starożytnym ludem Przymierza, odrzuca wszelkie formy antyjudaizmu i antysemityzmu, potępiając jednoznacznie przejawy nienawiści wobec Żydów i judaizmu jako grzech przeciwko Bogu” – napisał Franciszek.

Wyraził nadzieję na ściślejszą współpracę w celu wykorzenienia tych zjawisk.

List został wysłany do teolog Karmy Ben Johanan, jednej z promotorek apelu do papieża, podpisanego przez około 400 rabinów i uczonych o umocnienie przyjaźni żydowsko-chrześcijańskiej po ataku Hamasu na Izrael 7 października zeszłego roku.

Franciszek zapewnił: „Moje serce jest blisko was, Ziemi Świętej, wszystkich narodów, które ją zamieszkują, Izraelczyków i Palestyńczyków i modlę się o to, aby pragnienie pokoju przeważyło we wszystkich. Chcę, abyście wiedzieli, że jesteście blisko mojego serca i serca Kościoła”.

Wyraził ból z powodu trwającej wojny na Bliskim Wschodzie. Następnie stwierdził, że wywołała ona „w światowej opinii publicznej nastroje podziału, które niekiedy przyjmują formy antysemityzmu i antyjudaizmu”.

„Mogę tylko powtórzyć – dodał – że relacja, która łączy nas z wami jest szczególna i wyjątkowa, nie przesłaniając oczywiście relacji, jaką Kościół ma z innymi, a także zaangażowania wobec nich”.

Papież napisał także: „Obejmuję każdego z was, w szczególności tych, których trawi udręka, ból, strach, nawet gniew”.

„Razem z wami opłakujemy zmarłych, rannych, dotkniętych traumą błagając Boga Ojca o interwencję i położenie kresu wojnie oraz nienawiści” – podkreślił Franciszek.

Zaznaczył także: “Mamy jeszcze wiele razem do zrobienia, by zagwarantować to, by świat, jaki zostawimy tym, którzy nadejdą po nas, był lepszy”.