Szokująca decyzja papieża Franciszka: Prymas: Swąd szatana dostaje się do wnętrza Kościoła

Współczesne przemiany kulturowe, zwłaszcza indywidualizm i sekularyzacja, nie zatrzymały się na progu Kościoła, tylko weszły do jego struktur, przez to „swąd szatana” dostaje się do wnętrza Kościoła i ma to konkretne konsekwencje – powiedział prymas Niderlandów, kard. Willem Jacobus Eijk.

W Collegium Bobolanum Akademii Katolickiej w Warszawie odbyło się spotkanie z kard. Willemem Eijkiem, prymasem Niderlandów (do 2020 r. oficjalnie Holandii).

W czasie debaty poświęconej katolickiej moralności małżeńskiej i etyki seksualnej kardynał został zapytany o wydaną przez watykańską dykasterię nauki wiary deklarację doktrynalną „Fiducia supplicans”, która porusza temat udzielania błogosławieństwa parom homoseksualnym zastrzegając, że nie jest ono tożsame z udzieleniem sakramentu małżeństwa.

– Trudno jest mi w sposób otwarty krytykować dokument wydany przez Stolicę Apostolską. Jako biskupi holenderscy znaleźliśmy rozwiązanie typowe dla naszego kraju. W związku z tym, że w Kościele od zawsze można było pobłogosławić każdą osobę – nawet taką, która popełnia grzechy – zaleciliśmy, aby modlitwy były ofiarowywane wyłącznie za poszczególnych wiernych żyjących w takich związkach nieregularnych lub homoseksualnych, prosząc dla nich od o Bożą pomoc w rozeznaniu Jego woli, by mieli siłę ją podjąć w swoim życiu – powiedział prymas Niderlandów.

Zastrzegł, że „nic nie zostało powiedziane przez nas na temat błogosławieństwa par”. – Myślę, że to jest bardzo grzeczna reakcja i każda osoba żyjąca w Holandii zrozumiała, co chcieliśmy powiedzieć – powiedział kard. Eijk.

– Skorzystaliśmy z przestrzeni, jaką dał nam kard. Victor Manuel Fernandez, w watykańskim komentarzu do Fiducia supplicans, w której wskazał, że aplikacja deklaracji „może, a nawet powinna ona być dostosowana do poszczególnych kontekstów Kościołów lokalnych”. W związku z tym, uznaliśmy w Holandii, że rzeczą mądrą jest nie udzielanie błogosławieństwa parom homoseksualnym – powiedział prymas Niderlandów.

– W związku z tym, że Holandia była pierwszym krajem, w którym już w 2001 r. państwo zaaprobowało małżeństwa osób homoseksualnych, jako Kościół miejscowy przygotowaliśmy dokument wyjaśniający sytuację dotyczącą związków homoseksualnych – poinformował hierarcha.

Przyznał, że powodem tak daleko posuniętych zmian w nauczaniu Kościoła jest fakt, że „współczesne przemiany kulturowe, zwłaszcza indywidualizm i sekularyzacja, nie zatrzymały się na progu Kościoła, tylko weszły do jego struktur, przez to 'swąd szatana’ dostaje się do wnętrza Kościoła i ma to konkretne konsekwencje”.

Podkreślił, że zgodnie z nauką Kościoła „homoseksualizm jest z gruntu czymś złym”. – Mówi się, że małżeństwa homoseksualne nie są złe. Nie można jednak w nich osiągnąć totalnego daru z siebie, ponieważ nie ma możliwości prokreacji. Poza tym, wierzymy, że Bóg stworzył mężczyznę i kobitę jako istoty płciowe, które się uzupełniają. Natomiast w przypadku par homoseksualnych, nie można tego powiedzieć. Poza tym ich związek nie jest, w jak w przypadku małżeństwa, związku kobiety i mężczyzny, na podobieństwo Boga i jego ludu wybranego czy Jezusa i Kościoła – powiedział prymas.

Przyznał, że „choć obserwujemy dziś duże zawirowania w Kościele, to trzeba pamiętać, ostatnie słowa należy do Boga, bo to On kieruje Kościołem”.

Jaka przyszłość Kościoła Katolickiego?

Dopytywany, jak widzi przyszłość Kościoła Katolickiego w Europie Zachodniej, kard. Eijk zwrócił uwagę, że „błędem jest myślenie, że obecna kultura pozostanie z nami na zawsze”. – Każda ludzka cywilizacja ma zarówno momenty szczytowe, jak i ogromnego, głębokiego upadku. (…) Kiedy to się wydarzy w tym przypadku, wie tylko Bóg – stwierdził duchowny.

Jak ocenił, „nadzieję, możemy czerpać ze słów papieża Benedykta XVI, który mówił o nowej kulturze, która może zostać przemieniona przez kreatywną mniejszość wierzących chrześcijan, którzy będą dogłębnie przekonani w co wierzą. (…) Będzie to mniejszość chrześcijan, którzy będą wykazywać się cechami przywódczymi. (…) Będą oni mieli wsparcie Ducha Św., aby tworzyć kulturę, w której się znajdą”.

– Do tego potrzebna jest nam cierpliwość – podsumował.

Kard. Willem Jacobus Eijk od 2008 roku jest prymasem Niderlandów. W latach 2011-2016 był także przewodniczącym Episkopatu Holandii.