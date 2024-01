Mentzen: Jesteśmy gotowi na przedterminowe wybory, z chęcią do nich doprowadzimy

- Reklama -

Jesteśmy gotowi na przedterminowe wybory, z chęcią do nich doprowadzimy, ale nie wierzę, że PiS z PO w tym momencie na takie wybory pójdą – mówił we wtorek Sławomir Mentzen (Konfederacja). Przyznał też, że gdyby pojawił się wniosek o zarządzenie przedterminowych wyborów, jego ugrupowanie poparłoby go.

Szef rządu na wtorkowej konferencji prasowej był m.in. pytany o komentarz do ewentualnego skierowania przez prezydenta ustawy budżetowej na ten rok do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem Donalda Tuska prezydent Andrzej Duda nie ma do tego żadnych podstaw, a jeśli zdecydowałby się na taki ruch, „to byłby on irracjonalny”.

- Reklama -

„Jeśli prezydent Duda naprawdę na polecenie prezesa (PiS Jarosława) Kaczyńskiego chciałby uniemożliwić wypłatę ludziom pieniędzy, to wtedy być może ja się zdecyduję wspólnie z koalicjantami na natychmiastowe skrócenie kadencji i rozpisanie nowych wyborów” – powiedział premier Tusk.

O możliwość rozpisania przedterminowych wyborów był pytany we wtorek w Polsat News współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

„My oczywiście jesteśmy gotowi na każde przedterminowe wybory, z chęcią do nich doprowadzimy, natomiast nie wierzę absolutnie, że PiS z Platformą w tym momencie na takie wybory pójdą” – powiedział Mentzen. „Zależy oczywiście od sytuacji, ale podejrzewam, że byśmy taki wniosek poparli” – dodał.

Zgodnie z konstytucją Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów, czyli potrzebnych jest do tego 307 głosów. Skrócenie kadencji Sejmu oznacza też skrócenie kadencji Senatu. Projekt uchwały ws. skrócenia kadencji może złożyć: prezydium Sejmu, komisja sejmowa lub grupa 15 posłów.