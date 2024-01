Nie żyje znany piłkarz, najlepszy strzelec w historii reprezentacji. Nagle stracił przytomność

- Reklama -

W wieku 41 lat zmarł w niedzielę były czołowy piłkarz reprezentacji Panamy Luis „Matador” Tejada, który z 43 golami jest najlepszym strzelcem w jej historii. Uczestniczył w mistrzostwach świata 2018 w Rosji. Przyczyną zgonu był prawdopodobnie zawał serca.

Informację o jego śmierci podała Panamska Federacja Piłki Nożnej (FEPAFUT).

Tejada wystąpił w niedzielę w meczu weteranów. W pewnym momencie źle się poczuł, a wkrótce potem stracił przytomność. Został zabrany do kliniki w Santa Librada, w pobliżu stolicy kraju – Panamy, gdzie stwierdzono zgon.

W reprezentacji swojego kraju rozegrał 108 meczów i strzelił 43 gole. Pod względem liczby bramek jest rekordzistą tamtejszej kadry narodowej.

Miał duży udział w pierwszym w historii awansie Panamy do mistrzostw świata – w 2018 roku. Wkrótce potem zakończył karierę w reprezentacji, ale grał jeszcze w drużynach ligowych.

„Jest symbolem rozwoju i ewolucji piłki nożnej w naszym kraju. Składamy nasze szczere kondolencje. Nigdy nie zapomnimy o Tobie, Matadorze” – napisał FEPAFUT w mediach społecznościowych.

Jan 28 (Reuters) – Former Panama striker Luis "Matador" Tejada, who won more than 100 caps for his country, died on Sunday at the age of 41, the Panamanian Football Federation (FEPAFUT) has said.

Tejada was playing in a veterans game on the outskirts of Panama City before he… pic.twitter.com/1v1WHDTXql

— “Sudden And Unexpected” (@toobaffled) January 28, 2024