Sommer wywołał burzę w sieci. „Kobiety nie powinny udzielać się politycznie – ich działanie w polityce prowadzi do katastrofy”

Kobiety nie powinny udzielać się politycznie – ich działanie w polityce prowadzi do katastrofy – stawia tezę Tomasz Sommer. I odpowiada na krytykę, jakoby było to niezbyt wolnościowe podejście.

Bank Pekao udostępnił wykres analizy, z której wynika, że powstaje coraz większa przepaść ideologiczna między młodymi mężczyznami i kobietami, co może mieć dalekosiężne konsekwencje.

O ile wśród starszych grup kobiet i mężczyzn poglądy lewicowe, feministyczne po jednej stronie i konserwatywne po drugiej były mniej więcej po równo rozłożone, tak wśród tzw. pokolenia Z widać zdecydowaną zmianę. Kobiety przechodzą na pozycje lewicowe, a mężczyźni pozostają na pozycjach dotychczasowych, ewentualnie widać delikatne oznaki przesuwania się w prawą stronę.

Powyższe badanie skomentował red. Sommer. „Zlewaczenie kobiet to nie tylko polski fenomen. Dlatego kobiety nie powinny udzielać się politycznie – ich działanie w polityce prowadzi do katastrofy” – napisał.

Jeden z użytkowników zarzucił Sommerowi, że bycie wolnościowcem i jednocześnie twierdzenie, że kobiety „nie powinny mieć wolności do udzielania się w polityce” to postawy ze sobą sprzeczne.

Sommer w odpowiedzi wyjaśnił, że to kompletnie nietrafiona interpretacja.

„(Kobiety) powinny mieć wolność, ale nie powinny być nakłaniane, nachalnie promowane i nie powinny mieć prawnych przywilejów, jak to się dzieje obecnie. Promocja feminizmu w polityce powoduje, że trafiają do niej takie straszne feminy, jakie zasiadają obecnie w sejmie a jakoś nie ma tam polskiej Margaret Thatcher. W ciągu ostatnich trzech dekad tylko Zyta Gilowska była do niej charakterologicznie zbliżona. Reszta kobiet-polityków to były niewypały” – odpowiedział.

Na koniec dopisał, że w polityce potrzebni są rozsądni ludzie, a nie kobiety, które się tam znalazły wyłącznie ze względu na płeć.