Dojdzie do konfrontacji? Kamiński i Wąsik kontra Hołownia. „Mamy swój plan”

Czy w czwartek 25 stycznia w Sejmie dojdzie do konfrontacji? Trwa dyskusja na temat tego, czy Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik są posłami, czy też nie. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ma jasne stanowisko w tej sprawie.

„Panowie Kamiński i Wąsik nie są posłami. Mandatu pozbawił ich wyrok sądu, nie Sejmu. Sprawa jest zamknięta. Dziś procedujemy ważne obywatelskie projekty. Oczekuję, że wszyscy uszanują obywateli, którzy te projekty do izby wnieśli” – napisał w czwartek rano Hołownia.

Z kolei Maciej Wąsik zamieścił na portalu X zdjęcie spod Sejmu. „Policja wzmacnia Straż Marszalkowską. Chyba kogoś szukają?” – napisał.

Policja wzmacnia Straż Marszalkowską. Chyba kogoś szukają? pic.twitter.com/dMuzvbthJu — Maciej Wąsik 🇵🇱 (@WasikMaciej) January 25, 2024

W Radiu Wnet Maciej Wąsik (PiS), pytany czy przyjdzie na czwartkowe posiedzenie Sejmu, stwierdził, że będzie wykonywał swój mandat poselski, będzie wykonywał wolę swoich wyborców. Wąsik podkreślił, że Trybunał Konstytucyjny uznał, że prezydent w 2015 roku miał pełne prawo do tego, żeby dokonać aktu łaski i ten akt łaski działa.

– Ale jednak Donald Tusk powiedział, że to nie działa i poseł Wąsik i poseł (Mariusz) Kamiński nie wejdą do Sejmu. To Donald Tusk podejmuje decyzje, nie Hołownia. Hołownia jest marionetką w rękach Tuska – ocenił Wąsik. – Będę wykonywał swój mandat poselski, będę wykonywał wolę moich wyborców, będę działał w taki sposób, w jaki będę mógł – powiedział Wąsik.

Z kolei w środę, w wieczornym programie w TV Republika Kamiński i Wąsik byli pytani o to, czy pojawią się na czwartkowym posiedzeniu Sejmu. Odpowiadając Kamiński zaznaczył, że jest w trakcie konsultacji lekarskich. – Także parę dni, żeby nabrać sił, takich fizycznych, bo psychicznych, moralnych, nie brakuje nam absolutnie (…) także panie Hołownia, panie Tusk, niedługo się zobaczymy, spojrzymy wam prosto w oczy, na naszych warunkach. Jesteśmy posłami i nie odpuszczamy – zaznaczył Kamiński.

– Ostatnio (marszałek Sejmu Szymon Hołownia – PAP) przełożył o tydzień posiedzenie Sejmu, kiedy zapowiedzieliśmy, że się pojawimy, więc nie wiem, czy jest sens, żeby jutro Sejm się odbywał, bo jeszcze nie powiedzieliśmy, czy będziemy, czy nie będziemy, mamy swój plan – dodał.

