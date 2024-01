Zastosował retorykę Brauna wobec premiera. „Będą go chcieli powiesić za nogi”

- Reklama -

W Polsce mieliśmy słynne już „będziesz pan wisiał” wypowiedziane przez Grzegorza Brauna w kierunku ówczesnego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. W Hiszpanii szef prawicowej partii Vox Santiago Abascal w jednym z wywiadów oznajmił, że premier Pedro Sanchez może zostać „powieszony za nogi” przez niezadowolone społeczeństwo. Prokuratura uruchomiła dochodzenie.

Hiszpańska prokuratura potwierdziła, że wszczęte śledztwo dotyczy słów wypowiedzianych podczas wywiadu udzielonego przez Abascala argentyńskiemu dziennikowi “Clarin”. Rozmowa miała miejsce w grudniu w trakcie pobytu szefa Vox na zaprzysiężeniu nowego prezydenta Argentyny Javiera Milei’a.

W wywiadzie dla wydawanej w Buenos Aires gazety Abascal skrytykował rządy Sancheza, który stoi na czele partii socjalistycznej (PSOE), zarzucając mu działanie na szkodę Hiszpanii, a także łamanie praworządności.

– Ja mam zasady. Nie mogę im się sprzeniewierzyć. Sanchez natomiast nie ma żadnych. (…) Może łamać prawo, robić wszystko co mu się podoba, może wystawić na niebezpieczeństwo jedność narodu. (…) To daje mu przewagę nad konkurencją. Nadejdzie jednak czas, kiedy ludzie będą go chcieli powiesić za nogi – powiedział Abascal.

Wypowiedź lidera Vox, która została zgłoszona do prokuratury przez socjalistów, odnosiła się głównie do odbywających się od listopada w Hiszpanii masowych protestów przeciw obietnicy amnestii, którą dał katalońskim separatystom Sanchez. W zamian zgodzili się oni na poparcie w Kongresie Deputowanych, niższej izbie parlamentu, jego trzeciego gabinetu.

16 listopada 2023 roku Sanchez uzyskał wotum zaufania od Kongresu. Podczas głosowania kluczowe okazało się poparcie siedmiu posłów separatystycznej partii Razem dla Katalonii (Junts), kierowanej przez byłego premiera Katalonii Carlesa Puigdemonta. Od 2017 roku polityk ten jest ścigany za organizację nielegalnego referendum niepodległościowego w Katalonii. Ukrywający się w Belgii Puigdemont od 2019 roku jest posłem Parlamentu Europejskiego.