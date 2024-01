Korwin-Mikke: Po dojściu do władzy rozwiążemy to w dwa miesiące

- Reklama -

Założyciel Najwyższego Czasu! Janusz Korwin-Mikke twierdzi, że gdyby doszedł do władzy, to problemy gospodarcze Polski rozwiązałby w 2 miesiące.

Janusz Korwin-Mikke opublikował w swoich mediach społecznościowych oświadczenie, w którym stwierdza, że potrafiłby rozwiązać problemy gospodarcze Polski w 2 miesiące.

- Reklama -

Polityk dodaje przy tym, że niektórym ludziom w Polsce jest „dobrze z tym, że są okradani”.

Pełen wpis Janusza Korwin-Mikkego zawiera także kilka kontrowersyjnych podpunktów. Polityk wraca w nim m.in. do kwestii wieku zgody.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Oświadczam niniejszym, że:

1. O gospodarce napisałem w zasadzie wszystko. Parę książek, parę tysięcy artykułów, parędziesiąt wykładów video. Większość powtórzona po kilkanaście razu. DOŚĆ!

2. W dodatku z gospodarką nie ma żadnego problemu. Po dojściu do władzy rozwiążemy to w dwa miesiące. Jak to był powiedział prof.Krzysztof Rybiński, b. v-Prezes NBP: „Po dojściu Korwin-Mikkego do władzy dwa miesiące potwornego burdelu – a potem wzrost gospodarczy 10% rocznie”.

3. Jeżeli ludziom jest dobrze z tym, że są okradani – to trudno. Jako publicysta jestem nawet zadowolony: im głupiej i więcej złodziei – tym większe mam powodzenie.

4. Są za to sprawy podstawowe, znacznie ważniejsze niż gospodarka. Miałem np. walczyć o Wolność, miałem walczyć o prawa Rodziny do własnych dzieci, miałem walczyć z włażeniem państwa z butami do ludzkich domów i łóżek.

5. Likwidacja USTAWOWEGO WIEKU ZGODY (i zastąpienie go opieką rodzicielską) to modelowy, skrajny przykład tego, o co mam walczyć. A ponieważ najwyraźniej wszystko widać na skrajnych przykładach, przeto biorę byka za rogi.

6. I proszę mi w tym pomagać, a nie przeszkadzać! – pisze Janusz Korwin-Mikke.