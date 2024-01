Korwin-Mikke cenzurowany, lokale wypowiadają umowy. „Nie ma miejsca na prowadzenie tego typu spotkań”

- Reklama -

Janusz Korwin-Mikke cenzurowany w Krakowie. Kolejne lokale wypowiadają umowę, a nestor wolnościowców porównuje te zagrywki do działań komunistów.

Korwin-Mikke ogłosił, że niebawem spotka się z sympatykami w Krakowie. Prowokacyjne dorzucił, że będzie m.in. udowadniał tezę, iż należy „znieść ustawowy wiek zgody”.

„We wtorek 23-I nawiedzam Kraków z tezą: 'Dlaczego trzeba znieść ustawowy wiek zgody’? Myślę, że inne tematy też poruszone będą. Wykład o 18.00 na Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki (ul.św.Filipa 17)” – ogłosił Korwin-Mikke.

Pewnym środowiskom to się bardzo nie spodobało i zaczęły się naciski. Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie od razu im uległa i obwieściła, że wypowiada umowę na wynajem sali.

„W związku z wpisem, który został opublikowany na Twitterze/X na profilu Janusza Korwin-Mikkego, informujemy, że WSEI nie jest organizatorem wspomnianego w tweecie wydarzenia, co więcej nie wyraża zgody, aby to spotkanie odbyło się na naszej uczelni. Dowiedzieliśmy się o charakterze planowanej debaty za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nie ma miejsca na prowadzenie tego typu spotkań w murach naszej uczelni” – głosi komunikat WSEI.

W komentarzach rozpętała się burza, a uczelnia najwyraźniej nie zniosła krytyki pod swoim adresem i postanowiła wszystkie usunąć. Oficjalnie dlatego, że były to „treści niezgodne z zasadami wzajemnego szacunku”.

Korwin-Mikke ogłosił więc, że termin spotkania pozostaje bez zmian, zmienia się natomiast lokalizacja. „Gdy okazało się, że na spotkaniu w Krakowie będę bronił praw kobiet walczących z dyktatem obleśnego patriarchatu, seksistowskie szefostwo WSEiI wymówiło nam salę! Spotykamy się więc (23-I, godz.18.00) ul.Lubicz 5, w Hotelu Europejskim. Uznanie dla Hotelu. Niech żyje Wolność!” – obwieścił.

I znów historia się powtórzyła. Mimo początkowej zgody, Hotel Europejski ostatecznie na spotkanie się nie zgodził. Palce maczał w tym krakowski radny Łukasz Wantuch, czym nie omieszkał się pochwalić.

Jego zachowanie dosadnie skomentował Korwin-Mikke. „Popatrzcie na tę buźkę! Tak wyglądały mordy działaczy PZPR gdy udało im się udaremnić jakieś opozycyjne spotkanie polityczne czy kulturalne! Ale akurat w Krakowie I Sekretarzem PZPR był śp.Józef Klasa – i On pozwalał! I na pewno by pozwolił… Ale… to se už ne vrati!” – napisał prezes partii KORWiN.

Oto wolność słowa w wykonaniu krakowskich instytucji w praktyce.