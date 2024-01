Ważą się losy Brauna i Bosaka. Tak kluby zagłosują w sprawie uchylenia immunitetu i odwołania wicemarszałka

- Reklama -

Środa będzie sądnym dniem dla Konfederacji. Sejm zagłosuje nad odwołaniem z funkcji wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka oraz nad uchyleniem immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Los tego drugiego wydaje się przesądzony. W sprawie prezesa Ruchu Narodowego większość partii twierdzi, że nie podjęła jeszcze decyzji.

Dariusz Joński (KO) poinformował, że jego klub nie podjął jeszcze decyzji ws. odwołania wicemarszałka Bosaka z funkcji. – Decyzja zapadnie na posiedzeniu klubu. Będziemy dyskutować na ten temat – powiedział.

Joński nie ma jednak wątpliwości co do uchylenia immunitetu posła Brauna. – To oczywista sprawa. Argumentów za jest cała masa. Przez ostatnie lata poseł Braun udowadniał, że immunitet mu się nie należy – oznajmił.

Szef klubu PSL Krzysztof Paszyk komentując sprawę na antenie radia RMF FM poinformował, że po przeanalizowaniu sytuacji i postawy Krzysztofa Bosaka PSL nie widzi podstaw do tego, by odwołać go z funkcji wicemarszałka Sejmu. Przekazał jednocześnie, że jego klub będzie „za” odebraniem immunitetu Grzegorzowi Braunowi.

Przewodniczący Polski 2050 Mirosław Suchoń pytany o to, czy jego klub zagłosuje za odwołaniem wicemarszałka Bosaka powiedział, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. – Nadał rozmawiamy, decyzję podejmiemy przed głosowaniem – stwierdził. Podkreślił, że podczas głosowania posłów i posłanki Polski 2050 nie będzie obowiązywała dyscyplina partyjna.

Odnosząc się do słów przewodniczącego PSL zaznaczył, że szanuje podjętą przez koalicjanta decyzje. – My natomiast mamy swój klub i w jego ramach zadecydujemy niezależnie od PSL – oznajmił Suchoń.

Szef klubu Polska 2050 nie ma wątpliwości, co do głosowania nad uchyleniem immunitetu posła Brauna. – Zagłosujemy za uchyleniem jego immunitetu. W naszej ocenie zachowanie posła Brauna było karygodne i naruszyło normy prawne. W takich sytuacjach poseł nie może być chroniony immunitetem – podkreślił.

Za odwołaniem Bosaka będzie oczywiście głosować Lewica, która zresztą jest autorem wniosku. Nie ma wątpliwości także, że poprze uchylenie immunitetu Brauna.

Paweł Szrot (PiS) obwieścił natomiast, że jego klub nie podjął jeszcze decyzji ani ws. odwołania wicemarszałka Bosaka, ani ws. uchylenia immunitetu posła Brauna. – Sam, w bardzo ostrych słowach, potępiłem zachowanie Grzegorza Brauna i jestem gotów robić to za każdym razem za to, czego dopuszcza się na terenie Sejmu – powiedział