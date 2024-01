Mariusz Pudzianowski rozjechał roszczeniowców. „Nic ci się nie należy! Trzeba ciężko pracować!” [VIDEO]

- Reklama -

Mariusz „Pudzian” Pudzianowski nie lubi leni, nierobów i roszczeniowców. Zachęca do pracy i wysiłku w każdej dziedzinie, w której się pracuje, bo „bez pracy nie ma kołaczy”. Roszczeniowcy, głównie lewicowi, nie byli zadowoleni ze słów Pudziana więc były strongman dosadnie im odpowiedział.

Mariusz Pudzianowski do wszystkiego doszedł sam ,swoją ciężką pracą. Nie urodził się strongmanem, ani zawodnikiem MMA, nie urodził się właścicielem firmy transportowej. Ciężko pracował w tym w czym był dobry – nie próbował zostać lekarzem czy inżynierem, tylko robił to co umiał najlepiej – nosił ciężary, a że nosił je codziennie przez lata, to został wielokrotnie najsilniejszym człowiekiem na Ziemi.

Od dawna Pudzian codziennie motywuje ludzi do wysiłku na swoim Instagramowym kanale – np. niezależnie od dnia tygodnia czy pogody wstaje skoro świt i idzie poćwiczyć przed pracą, głównie bieganie kilka kilometrów i rożne formy rozgrzewki mięśni.

W niedzielę miał akurat luźniejszy dzień więc postanowił nagrać filmik na Facebooku, który także miał motywować, ale widać Pudzian nadepnął na odcisk ludziom, którzy uważają, że im się coś należy za samo to że są.

– Wiecie kto jest najbardziej roszczeniową osobą w życiu? Ten, który tak naprawdę nic nie umie. Roszczeniowymi osobami są – powiem wprost – ludzie głupi. Ludzie, którzy nie łożyli wysiłku w życie i myślą, że im się cokolwiek należy – zaczął swoje nagranie Pudzianowski.

– Nic im się nie należy! Jeżeli ja włożyłem w to wszystko ogrom pracy, to nie ma mowy, że ty dostaniesz to za darmo. Nie dlatego, że jestem zawistny, tylko wiem ile to wszystko kosztowało, i wy to wiecie. Jak to powiedzenie mówi: bez pracy nie ma kołaczy.

– Ludzie, którzy nie wkładają żadnego wysiłku w swoje życie, wokół siebie otoczkę narcyza sobie robią i myślą, że cokolwiek będzie im się należało, bo musi być sprawiedliwie. Nie! Nic im się nie będzie należało.

– Szanuję osoby, które na wszystko ciężko pracują. W życiu potrzebna jest chociaż minimalna konsekwencja i dyscyplina.

Pudzian przytoczył przykłady sportowców, którzy ciężko pracują – Dariusza Michalczewskiego czy Joanny Jędrzejczak.

Film Pudziana psotkał się z dużym odzewem i pojawiło się dużo komentarzy „roszczeniowców” dlatego Mariusz Pudzianowski nagrał drugi film.

– Jak czytam niektóre komentarze to inaczej nie mogę nazwać – głąby. Ja przytoczyłem przykłady na podstawie sportu, bo ja się tym zajmuję. Ale zajmuję się również wieloma dziedzinami transportu. Jeżeli chcesz cokolwiek osiągnąć w tamtej (sportowej – przyp. red.) dziedzinie, trzeba ciężko pracować. W nieruchomościach trzeba ciężko pracować, lekarz musi ciężko pracować, kierowca musi ciężko pracować – to się tyczy każdej dziedziny! Więc nie wyjmuj (moich słów – przyp. red.) i nie przytaczaj: „bo ty lubisz sport”. To znajdź sobie taką dziedzinę, głąbie jeden, którą będziesz lubił i poświęć się tej dziedzinie. Nie ważne jaka – możesz to przykleić do każdej dziedziny: lekarz, policjant, prokurator, ksiadz – to jest każda dziedizna.

– Jeżeli w każdej dziedzinie życia nie będziesz robił nic, a będziesz miał roszczenia np. 'bo ja mam prawo jazdy i mnie się wszystko należy, bo dwudziestu kierowców ma tak, to ja też muszę mieć tak, bo życie musi być sprawiedliwe’ – nie! Oni najwidoczniej zasłużyli na to, a ty nie.

– Ja nazywam rzeczy po imieniu. Weź się w garść jeden z drugim, jedna czy druga, obierz sobie kierunek, nie wiem – krawcowa, kierowca, mechanik samochodowy – w każdej dziedzinie trzeba się poświecić żeby cokolwiek osiągnąć.