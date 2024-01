Ekipa Tuska. Adamowicz „odpowiada” na pytanie o TVP. „Zbyt skomplikowana konstrukcja” [VIDEO]

- Reklama -

Poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Adamowicz dostał „wyjątkowo trudne” pytanie od słuchacza Radia ZET. Polityk po kilku próbach wciąż go „nie rozumiał”.

– Czy potrafi pan sobie wyobrazić, panie pośle, identyczną sytuację, tylko osiem lat wstecz, kiedy Prawo i Sprawiedliwość postępuje dokładnie tak samo, jak wasza koalicja w sprawie przejęcia kontroli nad TVP. Czy nie byłby to zamach na wolność słowa? Czy byłoby to legalne i jak w takiej sytuacji zareagowałaby Unia Europejska? – czytała zadane przez internautę pytanie Beata Lubecka.

– Nie rozumiem tego pytania. Jeszcze raz – zaordynował polityk KO.

– Jestem wzrokowcem – żachnął się na wyraźnie rozbawioną Lubecką.

– Czy potrafi pan sobie wyobrazić identyczną sytuację, tylko osiem lat wstecz, gdzie Prawo i Sprawiedliwość postępuje dokładnie tak samo jak wasza koalicja w sprawie przejęcia kontroli nad TVP. Czy byłby to zamach na wolność słowa? Czy byłoby to legalne? – zapytała ponownie dziennikarka. To jednak także nie przyniosło zamierzonego skutku.

– Ciągle nie rozumiem tego pytania. Zbyt skomplikowana konstrukcja – odparł Adamowicz.