Poparcie dla prezydenta z niespodziewanej strony. „Słuszny ruch”

- Reklama -

Prezydent Andrzej Duda niespodziewanie podjął decyzję o ponownym ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Głowa państwa dostała poparcie z nieoczekiwanej strony.

We wtorek policja zatrzymała polityków PiS, byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy przebywali wówczas w Pałacu Prezydenckim. Politycy zostali skazani 20 grudnia ub.r. prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową.

- Reklama -

Wcześniej Andrzej Duda ich jednak ułaskawił. PO uważa teraz, że nie można ułaskawić przed prawomocnym wyrokiem (w 2015 roku skazano ich w I instancji), a PiS, że można, że nie jest respektowane prawo łaski prezydenta i mamy do czynienia z więźniami politycznymi.

11 stycznia Duda postanowił się jednak ugiąć i media obiegła informacja, że na prośbę żon obu polityków prezydent jednak ułaskawi ich ponownie.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Decyzja prezydenta wywołała różne reakcje – jedni uważają, że prezydent się skompromitował (np. Janusz Korwin-Mikkke, o czym szerzej TUTAJ), a inni wręcz przeciwnie – że postąpił słusznie.

Niespodziewanie prezydenta pochwalił mec. Marcin Matczak, który kojarzy się raczej z obozem przeciwników Andrzeja Dudy.

Prawnik nie tylko pochwalił głowę państwa, ale wyraził też nadzieję, że w tej sytuacji minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar także wykona gest pojednawczy.

„Zupełnie poważnie apeluję do Pana Ministra Bodnara o przychylenie się do prośby Prezydenta Dudy o wstrzymanie wykonania kary dla panów Wąsika i Kamińskiego i zwolnienie skazanych na czas trwania postępowania ułaskawieniowego. Potrzebujemy obniżenia emocji – PAD wykonał słuszny ruch w tym kierunku, co zasługuje na podobną odpowiedź” – napisał na platformie X.

Chodzi o to, by Kamiński i Wąsik zostali zwolnieni z więzienia, skoro wiadomo, że zostaną ułaskawieni.

W dyskusji pod wpisem mec. Matczak stwierdził, że „nie chodzi o prewencyjne zapobieganie rozróbom, ale pokazanie, że na ustępstwo jednej strony druga strona reaguje ustępstwem. Tak się buduje dialog społeczny zamiast atmosfery wojny”.