Warszawski autobus zablokował prezydenta Dudę. Trzaskowski się cieszy: Zawsze do usług [FOTO]

- Reklama -

Czy autobus, który zablokował drogę prezydentowi Andrzejowi Dudzie, znalazł się pod Belwederem przypadkiem? Rafał Trzaskowski komentuje sprawę.

Zgodnie z nakazem sądu osoby, których dotyczyły dyspozycje, zostały zatrzymane – tak we wtorek na platformie X KSP poinformowała o zatrzymaniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

- Reklama -

Policja wykorzystała fakt, że prezydent Andrzej Duda był w Belwederze na spotkaniu z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską.

Funkcjonariusze weszli do jednego z gabinetów, zabrali Wąsikowi i Kamińskiego telefony i wyprowadzili parlamentarzystów.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

– Gdy prezydent, co dzieje się w Pałacu, chciał natychmiast wracać, a wyjazd z Belwederu został zastawiony autobusem komunikacji miejskiej – powiedziała Ignaczak-Bandych w TV Republika.

W ocenie prezydenckiej minister, złamano zasady państwa prawa. – To jest złamanie wszelkich zasad, wszelkich norm. Nie będzie na to zgody pana prezydenta – oświadczyła.

– Reakcja pana prezydenta była taka, że to jest działanie bezprawne, że (Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik) będą pierwszymi więźniami politycznymi i że to jest kara za to, że panowie ministrowie w czasach, kiedy kierowali CBA, wykryli aferę korupcyjną na szczytach państwa, gdy premierem był Donald Tusk. Donald Tusk taką zemstę zapowiedział i takiej zemsty dokonał – powiedziała.

Trzaskowski: Zawsze do usług

W sieci pojawiły się insynuacje, jakoby autobus, który zastawił wjazd do Belwederu, nie znalazł się tam przypadkowo.

Doniesienie te skomentował prezydent Warszawy i były rywal Andrzeja Dudy w wyścigu po fotel prezydencki – Rafał Trzaskowski.

„Komunikacja miejska w Warszawie. Zawsze do usług. PS. Spisek autobusowy? Naprawdę?” – napisał samorządowiec w mediach społecznościowych.