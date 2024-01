Zajączkowska-Hernik: PiS pomaga nowemu rządowi [VIDEO]

- Reklama -

Ewa Zajączkowska-Hernik w „Debacie o Polsce” wytknęła PiS-owi, że sprawą Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika pomaga w przykryciu paktu migracyjnego.

Przypomnijmy, że były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia 2023 r. prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika.

Do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN wpłynęły przekazane przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię odwołania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka o wygaszeniu im mandatów. Później w sprawie odwołania Wąsika w Izbie Pracy SN podjęte zostało postanowienie o przekazaniu tej sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Następnie poinformowano, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu posła Macieja Wąsika. Następnego dnia poinformowano, że ta sama izba uchyliła postanowienie marszałka Sejmu ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mariusza Kamińskiego.

Prezydent Andrzej Duda w piśmie do marszałka Sejmu wskazywał wcześniej, że na skutek zastosowania w 2015 r. prawa łaski wobec Kamińskiego i Wąsika, którzy byli wówczas skazani nieprawomocnie przez sąd pierwszej instancji, nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów. Szef Gabinetu Prezydenta Marcin Mastalerek pytany o ew. ponowne ułaskawienia w rozmowie z TVN24 ocenił, „już było i jest ono skuteczne, co dwukrotnie potwierdził Trybunał Konstytucyjny”.

– Pytanie podstawowe, czy Polaków teraz interesuje sytuacja dwóch panów, którzy nie za bardzo mają wpływ na takie bieżące sprawy dotyczące nas wszystkich? Bo też zwróćmy uwagę, że ta sprawa – ta i przejęcie mediów publicznych – przykryły bardzo ważną sprawę, jaką jest np. przegłosowanie paktu migracyjnego w Unii Europejskiej – zwróciła uwagę rzecznik Konfederacji w zorganizowanej przez „Super Express” „Debacie o Polsce”.

– Nie wiem, jak Państwo, ale ja ostatnio jestem zasypywana wręcz filmikami, gdzie czarnoskórzy imigranci chwalą się dziennikarzom, ile kobiet zgwałcili, ile z nich zarazili HIV-em. Pojawiają się filmiki, gdzie ciężarne kobiety są po prostu wyrzucane z autobusów z takim impetem, że głową uderzają o beton, co jest bardzo dużym zagrożeniem dla tych kobiet – dodała.

– Generalnie mnóstwo filmików, gdzie kobiety w Europie po prostu nie mogą czuć się bezpiecznie – i to jest realne zagrożenie teraz dla nas, dla Polaków i dla Europejczyków, bo pamiętajmy, że pakt migracyjny oznacza, że przynajmniej 30 tys. takich osób przyjedzie w tym roku do Unii Europejskiej i zostanie rozlokowane po wszystkich państwach Unii Europejskiej, a jeżeli nie to będziemy płacić bardzo duże pieniądze w ramach kary – wskazała.

– To nas wszystkich interesuje, bo to jest realne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa – mówiła Zajączkowska-Hernik.

– A Prawo i Sprawiedliwość, nakręcając aferę z Wąsikiem i Kamińskim, jeszcze dodatkowo pomaga Platformie Obywatelskiej i całej koalicji, czy nowemu rządowi, przykryć całą tę historię, więc po raz kolejny po prostu idziecie ramię w ramię z nowym rządem, z tą całą koalicją – skwitowała rzecznik Konfederacji.