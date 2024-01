Kobosko o interwencji gaśnicowej Brauna: „Terrorystyczny czyn na terenie Sejmu Rzeczpospolitej” [VIDEO]

- Reklama -

Michał Kobosko był gościem Grzegorza Kępki w Polsat News. Dziennikarz pytał m.in. o to, dlaczego marszałek Szymon Hołownia wykluczył z obrad Sejmu Grzegorza Brauna, natomiast, pomimo wyroku, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik byli wpuszczani na salę plenarną.

– Nie ma Pan wrażenia, że marszałek Hołownia dołożył swoją cegiełkę do tego chaosu? Spójrzmy na przypadek Grzegorza Brauna, który nie został przez jeden dzień wpuszczony do Sejmu, choć ma aktywny mandat i nie jest skazany, do tego jeszcze – z tego, co kojarzę – przez cały grudzień był wykluczony z obrad parlamentu. Rodzi się takie wrażenie, że duży może więcej, czyli duży klub Prawa i Sprawiedliwości, jego chyba byli posłowie mogą więcej niż ma Konfederacja – pytał Kępka.

– No nie. Po pierwsze, absolutnie nie zachęci mnie Pan do tego, żebym bronił posła Brauna. To, co on zrobił było absolutnie skandaliczne, niedopuszczalne, nie tylko w Sejmie nie ma miejsca na taki wybryk – grzmiał Kobosko.

– Tu zgoda, nie sugeruję tego, że było cokolwiek tu okej ze strony Grzegorza Brauna, tylko chodzi mi o różne sposoby postępowania wobec posłów – twierdził dziennikarz.

– Pan poseł Braun, jeszcze raz powtórzę, autor skandalicznego, niektórzy uważają, że wręcz terrorystycznego czynu na terenie Sejmu Rzeczpospolitej, nie jest skazany wyrokiem, nie ma zakazu pełnienia funkcji publicznych, nie przestał być posłem i on – tak jak Pan redaktor słusznie powiedział – do końca pierwszego posiedzenia Sejmu, a to posiedzenie, przypomnę, trwało od 13 listopada do 21 grudnia; do końca pierwszego posiedzenia Sejmu od momentu tego czynu on był wykluczony z obrad, rozumiem, że to było pierwsze posiedzenie i że w tym tygodniu w środę on się pojawi ponownie w Sejmie – grzmiał Kobosko.

– Czyli ktoś, kto bez wątpienia ma mandat, zniknął z Sejmu, a dwaj posłowie, czy byli posłowie, co do których Pan mówi, że nie są posłami, jednak brali udział i cały czas są wątpliwości, czy wezmą czy nie wezmą – podkreślił prowadzący.

– Marszałek Hołownia w czwartek mówi: Mariusz Kamiński ma wygaszony mandat, a status Macieja Wąsika po decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej jest niejasny – dodał.