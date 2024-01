Korwin-Mikke o Dmowskim: Niedoceniany, bo był wrogiem lewicowej piłsudczyzny

- Reklama -

Założyciel Najwyższego Czasu!, Janusz Korwin-Mikke, wspomniał jednego z ojców polskiej niepodległości, Romana Dmowskiego, w rocznicę jego śmierci. Zdaniem nestora polskiej prawicy wolnościowej Dmowski jest niedoceniany, bo był przeciwnikiem lewicowego Józefa Piłsudskiego.

2 stycznia wypadała rocznica śmierci Romana Dmowskiego, jednego z ojców polskiej niepodległości, założyciela Narodowej Demokracji i zagorzałego przeciwnika Józefa Piłsudskiego.

Z okazji wypadającej rocznicy Janusz Korwin-Mikke napisał w swoich mediach społecznościowych kilka słów o ideowym ojcu dzisiejszych polskich narodowców.

„2-I-1939 zmarł śp.Roman Dmowski. Niedoceniany twórca suwerennej II Rzeczypospolitej. Niedoceniany – bo był wrogiem lewicowej, a absolutnie dominującej od maja 1926 – piłsudczyzny” – stwierdził prawicowy polityk.

„Oskarżano Go, że był agentem Rosji. Być może był – za to Piłsudski był na pewno agentem Japonii, Austrii i Niemiec. Co ciekawe: obydwaj naprawdę zasłużyli się przy tworzeniu niepodległej Polski! Jeden był rusofobem, drugi judeofobem” – uważa Janusz Korwin-Mikke.

Założyciel Najwyższego Czasu! stwierdził, że „obydwaj nie dożyli upadku II RP”, ale ” Ich trumny nadal wpływają na polską politykę…”.