Jaruzelska zwolniona z „Super Expressu” po rozmowie z Braunem. „Taką mamy wolność słowa i niezależne media” [VIDEO]

Monika Jaruzelska poinformowała, że po rozmowie z Grzegorzem Braunem, która ukazała się na jej kanale, została zwolniona z „Super Expressu”. Dziennikarka miała tam swój program ze sporą oglądalnością.

– Przez ponad 1,5 roku miałam na kanale Super Express 2 swój program, który nazywał się „Gwiazdozbiór Jaruzelskiej” i był to program – jak sama nazwa wskazuje – gdzie zapraszałam gwiazdy, czasem celebrytów, czasem ekspertów, ale głównie gwiazdy – mówiła w odcinku z pytaniami od widzów Jaruzelska.

– Niektóre z wyświetleń miały imponującą liczbę, bo dochodziło tam do 700 tys. (…), przychodziły bardzo znane nazwiska polskiego teatru, filmu, w związku z tym było to satysfakcjonujące, tym bardziej, że były to osoby, które niespecjalnie przyszłyby do samego „Super Expressu”, no bo np. niektórzy z nich mieli np. procesy z tym pismem, ale udało się mnie, wydawcy Michałowi, któremu też bardzo dziękuję , zaprosić te osoby i przychodziły – dodała.

– Ostatnio, po pewnych zmianach personalnych, które nastąpiły w tymże kanale i w tejże firmie, zaczęła rzeczywiście znacząco spadać oglądalność, ale też widać było, że marketingowo nie jest ten program wystarczająco polecany widzom i jednocześnie wpada do takiego wielkiego wora, gdzie trudno znaleźć jakieś konkretne odcinki – podkreśliła.

– Jakieś dwa tygodnie temu, w piątek, odbyło się jakieś kolejne spotkanie i cała taka lista, jak to robimy, żeby ten program zaczął bardziej znowu żyć, że część programów na żywo robimy, zmiana scenografii, może jakieś pytania od widzów – wszystko, co miałoby ten program rozszerzyć, umaić i spowodować, żeby był lepiej oglądany. (…). Dwa dni później, w poniedziałek, na moim kanale (…) pojawiła się zapowiedź z mojej strony, że będzie do programu zaproszony Grzegorz Braun – przypomniała.

– Również w tej zapowiedzi znalazł się materiał, o którym mówiłam, że o tej Strefie Czystego Transportu krytycznie się wypowiadałam i również wypowiadałam się krytycznie na temat tego zasypywania przejść podziemnych (…). W każdym razie, dwie godziny po emisji tej zapowiedzi otrzymałam telefon od redaktora wicenaczelnego tego tytułu z informacją, że program zostaje zawieszony. Mówię: co to znaczy zawieszony? Na ile zawieszony? Dlaczego zawieszony? Właściwie żadnej odpowiedzi nie dostałam, czyli typowa odpowiedź na to, że programu już nie ma i nie będzie, ponieważ nikt mnie dalej już o niczym nie poinformował, a czekałam dobre dwa tygodnie na to, że może coś się wyjaśni – dodała.

– Więc teraz mogę powiedzieć, że tak się wyjaśniło i taką mamy, że tak powiem, wolność słowa i niezależne media – skwitowała Jaruzelska.