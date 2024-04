Piekło zamarzło. Warzecha w TVP Info. Wspomniał o blokadzie „Najwyższego CZAS!”-u [VIDEO]

- Reklama -

Pierwszy raz od niepamiętnych czasów gościem TVP Info był publicysta Łukasz Warzecha. Dziennikarz przypomniał o blokadach nałożonych za pośrednictwem służb przez poprzednią władzę na „Najwyższy CZAS!” oraz telewizję wRealu24.

W programie gościł także Andrzej Stankiewicz, który stwierdził, że „polityka i państwo nie będzie nam się mieszać w życie, nie będzie nas przeciwko sobie szczuć i to jest główny element, którego ja oczekuję: mniej agresywnego państwa w codziennym życiu nas wszystkich”.

– Bardzo mi się podoba ten postulat Andrzeja. Ja bym się pod tym podpisał, tylko że w to nie wierzę kompletnie. Ja bym się odwołał do tego, co kiedyś powiedział, jeszcze w latach 90., Jarosław Kaczyński, kreując jedno z najbardziej znanych polskich powiedzeń politycznych: „TKM”, którego tu nie mogę rozwinąć, ale chyba wiecie… – powiedział Warzecha.

– Teraz, kurczę, my – wtrącił Stankiewicz.

– O, ujmijmy to tak. I obawiam się, że to pójdzie w tę stronę, chciałbym się mylić, bo, jak mówię, jesteśmy na takim etapie, że jeszcze na 100 proc. tego nie wiemy, ale proszę bardzo, ja mogę przytoczyć pewne rzeczy, pewne bardzo konkretne rzeczy, gdzie dokładnie byłaby to realizacja twojego postulatu i czekam, jak się do tego ustosunkuje nowy rząd – wskazał Warzecha.

– Poprzednia władza, która rzeczywiście bardzo lubiła się mieszać w nasze życie, stosowała również narzędzia cenzury, dlatego ja uważam, że dzisiaj występowanie przez nią w roli obrońców słowa jest po prostu świadectwem skrajnej hipokryzji. Zresztą mówię to i piszę, odkąd zaczęli tak występować – przypomniał publicysta.

– Używali służb do tego, żeby poprzez instrumenty prawa telekomunikacyjnego blokować podmioty, które, ich zdaniem, wkraczały w dziedzinę ich polityki ukraińskiej. Nie wiem, czy mogę tu powiedzieć, „Najwyższy CZAS!” został zablokowany, telewizja wRealu24 – wskazał.

– Proszę bardzo, to jest pole do popisu dla nowego ministra spraw wewnętrznych, pana Kierwińskiego, niech wyda polecenie, żeby odblokować te podmioty – skwitował Warzecha.

„Przyszedł moment testu. Dostałem zaproszenie do TVP Info dziś na 20.10, na żywo. Po orędziu pana premiera. Pierwszy raz od jesieni 2017 r. Zgodnie z moimi zasadami – idę, bo zawsze przyjmuję zaproszenia, gdy mogę się swobodnie wypowiedzieć. Zobaczymy” – pisał na swoim profilu na portalu X Warzecha.

„Po pierwszej od sześciu lat wizycie w TVP Info uczciwie powiem: dobra dyskusja, uczciwy i profesjonalny prowadzący (Maciej Zakrocki), skład może mógłby być bardziej zróżnicowany. Ale ogólnie rzecz biorąc – nie mogę mieć zastrzeżeń” – dodał po programie.