Nowa twarz „Wiadomości”. Kim jest Marek Czyż? Niedawno kazał „talibom z PiS wypi***alać”

Było bardzo źle, ale teraz będzie już tylko bardzo dobrze – mniej więcej z takim przesłaniem do widzów telewizji reżimowej zwrócił się nowy prowadzący „Wiadomości” TVP. Kim jest Marek Czyż i z czego ostatnio zasłynął?

W środę sytuacja w mediach reżimowych była następująca: ludzie nowej władzy okupowali budynki TVP przy ul. Woronicza, a ludzie starej władzy siedzibę TVP na placu Powstańców Warszawy.

To w tym drugim budynku realizowany jest główny program z nazwy informacyjny TVP „Wiadomości”. Nowa ekipa nie mogła więc wyemitować programu, ale jako że posiada kontrolę nad sygnałem, to nie mogła go też wyemitować na antenie TVP1 stara ekipa.

Nowa ekipa o godz. 19:30 puściła jedynie krótkie oświadczenie, które nagrane zostało w studio TVP Sport przy ul. Woronicza. Twarzą „nowych Wiadomości” ma być Marek Czyż.

– Żaden polski obywatel nie ma żadnego obowiązku wsłuchiwać się w propagandę. Ma prawo żądać rzetelnej, uczciwej informacji. Od jutra „Wiadomości” będą prezentowały fotografie świata i dnia, z wszystkim, co przyniesie. Fotografie, a nie obraz, bo to nie jest to samo. Obraz w tych studiach malowano przez osiem lat, wyłącznie starannie dobranymi barwami. To się właśnie kończy – mówił Czyż.

– Zamiast propagandowej zupy, chcemy państwu zaproponować czystą wodę. Nie dlatego, że jest szlachetna, ale dlatego, że nie niesie żadnych nachalnych smaków. To się właśnie od teraz zaczyna. Dziś nie będzie „Wiadomości”, ale jutro podamy państwu informacyjny program Telewizji Polskiej. Niezawodnie o 19.30 – dodał.

Kim jest Marek Czyż?

Marek Czyż to znany polski dziennikarz radiowy i telewizyjny, który przez wiele lat pracował w Telewizji Polskiej, prowadząc m.in. programy informacyjne i publicystyczne. Z posadą w mediach reżimowych pożegnał się, gdy władzę przejął PiS i wymienił propagandystów „platformerskich” na swoich.

W okresie „przeczekania” rządów PiS-u, Czyż pracował w Nowa TV, czyli stacji, która przyjęła także innych wyrzuconych z TVP, m.in. Beatę Tadlę czy Jarosława Kulczyckiego. Potem zakotwiczył w Superstacji, prowadził audycje w internetowej rozgłośni Halo.Radio, był też redaktorem naczelnym portalu silesia24.pl.

W ostatnim czasie pełnił funkcję dyrektora informacji Radia Zet, z którą to pożegnał się w lipcu 2023 roku.

Przez cały okres poza TVP Czyż nie stronił od polityki. Dał się poznać jako twardy tzw. „antypis” oraz klakier ówczesnej totalnej opozycji.

Całkiem niedawno w mediach społecznościowych Czyż „kulturalnie” napisał m.in., aby „wszyscy talibowie z PiS wypi***alali”. Złożył też swoisty hołd marszałkowi Szymonowi Hołowni. – Ktoś tam jeszcze może syknąć, że Hołownia dopiero się uczy bycia marszałka, ktoś może dodać, że Hołownia ma tylko maturę. Być może! Ale tak się składa, że napisał więcej książek, niż niektórzy z was w tym PiS-ie przeczytali. Posługuje się polszczyzną, której nie rozumiecie. Trochę nie dziwota. Jesteście luminarzami nauki i wiedzy! – mówił jeszcze kilkanaście dni temu.

Odchodząc w lipcu br. z Radia Zet mówił, że wraca w strony rodzinne, na Śląsk, bo ma „ważne” projekty i nie może tyle czasu poświęcać Warszawie. W kilka miesięcy najwyraźniej wiele się zmieniło, bo Czyż wraca do TVP. Pierwsze polityczne zamówienie PO już wykonał, za co otrzymał gromkie brawa od polityków nowej opcji rządzącej.