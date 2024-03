Szefowie CIA i Mossadu w Polsce. Po co spotkali się w Warszawie? Gorące komentarze

- Reklama -

W Warszawie doszło do spotkania szefów CIA i Mossadu. Gorące komentarze po spotkaniu najwyższej rangi przedstawicieli amerykańskiego i izraelskiego wywiadu.

Po co William Burns (CIA) i David Barnea (Mossad) spotkali się w Warszawie? Oficjalnie po to, aby omówić potencjalne nowe porozumienie w sprawie uwolnienia izraelskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Strefie Gazy.

Wielu zastanawia się, czy w wyborze miejsca spotkania można doszukiwać się drugiego dna. Nie brakuje także opinii, że kwestia uwolnienia zakładników była jedynie jednym z wielu poruszanych tematów, ale tylko o tym oficjalnie poinformowano.

Przede wszystkim istnieje przekonanie, że w ostatnim czasie z Warszawy, inaczej niż z większości proizraelskich stolic w Europie, nie płynie krytyka pod adresem Benjamina Netanjahu za używanie nadmiernej siły w Strefie Gazy trakcie operacji przeciw Hamasowi. W opinii niektórych tym samym Polska wyrasta na jednego z najbliższych sojuszników Izraela.

Spotkanie szefów CIA i Mossadu z premierem Kataru w Warszawie to b. dobra wiadomość i napawa umiarkowanym optymizmem. Bardzo dobrze, że odbywa się to w Warszawie bo tego typu „dobre usługi” podnoszą dyplomatyczny prestiż państwa, a to spotkanie nie jest przeciw komuś.

— Witold Repetowicz (@WitoldRPL) December 18, 2023