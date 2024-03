Wawer kontra Gajewska. „To są uniki, to jest zwodzenie wyborców” [VIDEO]

- Reklama -

Michał Wawer reprezentował Konfederację w „Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii”. Poseł starł się z przedstawicielką KO Aleksandrą Gajewską. Poszło o obietnice wyborcze koalicji o podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych.

– To był jeden ze stu konkretów na pierwsze sto dni – mówił o podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 60 tys. Michał Wawer.

– Koalicji Obywatelskiej – wtrąciła Aleksandra Gajewska.

– Koalicji Obywatelskiej, tak – potwierdził poseł Konfederacji.

– A rząd jest? – pytała poseł Koalicji Obywatelskiej.

– Rozumiem, skoro rząd jest koalicyjny to Platforma nie jest już związana swoimi obietnicami wyborczymi – skwitował Wawer.

– Jesteśmy bardzo i będziemy dążyli do tego, żeby zostały w stu procentach zrealizowane – oświadczyła Gajewska.

– Jeżeli tak rozumujecie, tak to postrzegacie, to oczywiście jest to jasne, a poza tym zasada roku podatkowego nie oznacza, że tego nie można uchwalić. Jak najbardziej można w ciągu pierwszych stu dni uchwalić ustawę o kwocie wolnej i po prostu ustawić moment wejścia jej w życie na początek kolejnego roku podatkowego – wskazał poseł Konfederacji.

– To są uniki, to jest zwodzenie wyborców. My mamy nadzieję, że marszałek Hołownia zdecyduje o jak najszybszym wprowadzeniu naszego projektu ustawy o kwocie wolnej, który sprawdza tę obietnicę Platformy i będzie okazja przekonać się na sali sejmowej, jak Platforma zagłosuje w sprawie 60 tysięcy kwoty wolnej – dodał.

– My jesteśmy absolutnie zdeterminowani do tego, żeby tę kwotę wolną od podatku wprowadzić, Państwo na pewno zdają sobie sprawę, tylko cynizm polityczny z Państwa wychodzi, że to były propozycje kampanijne Koalicji Obywatelskiej. My nie będziemy rządzić samodzielnie w tym rządzie, mamy współrządzących, z którymi wypracowaliśmy, w ramach umowy koalicyjnej, najbardziej priorytetowe rzeczy do zrealizowania – odparła Gajewska.

– Czyli rozumiem, że ani Lewica ani Trzecia Droga nie zgodziły się na kwotę wolną? – dopytywał Rymanowski.

– Nie stawiały tego, jako priorytety – odparła poseł.

– Pani mówi o cynizmie politycznym? Cynizm polityczny to jest składanie obietnic w kampanii, których potem nie zamierza się dotrzymywać – wskazał w dalszej części programu Wawer.

– Ale my zamierzamy – twierdziła Gajewska.

– Jeżeli mamy Trzecią Drogę, która poparła przecież ten postulat, mamy Platformę, która popiera ten postulat, jeżeli Lewica wam przeszkadza, to naprawdę Konfederacja dołoży tych głosów, żeby przegłosować 60 tysięcy kwoty wolnej. Złożyliśmy projekt w tej sprawie – przypomniał.

– Będziemy bardzo wdzięczni za poparcie, natomiast należy pamiętać o tym, jak dużo priorytetowych rzeczy jest do zrobienia – odpowiedziała poseł KO, wymieniając m.in. podwyżki dla nauczycieli.

– Tak, wymieniliście je w stu konkretach na pierwsze sto dni. To są te priorytety – mówił Wawer.

– Oczywiście, że tak i będziemy dążyli do tego – twierdziła Gajewska.