Odeszła legenda telewizji. Elżbieta Sommer nie żyje [FOTO]

- Reklama -

Elżbieta Sommer, znana jako Pani Chmurka, która przez ponad 40 lat prezentowała pogodę w TVP, nie żyje. O śmierci poinformował jej zięć. Była jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych twarzy telewizji publicznej. Zmarła w wieku 87 lat

„Dziś rano (7.12.2023r. – red.) zmarła moja teściowa, telewizyjna Chmurka, Elżbieta Sommer” – napisał zięć Jerzy Kozak.

- Reklama -

Elżbieta Sommer urodziła się w 1936 roku. Do TVP trafiła w 1957 roku, mając niecałe 21 lat. Początkowo pracowała jako asystentka reżysera, a potem jako spikerka. W 1963 roku zadebiutowała jako prezenterka pogody.

Była jedną z pierwszych osób, które wprowadziły tę formę informacji do polskiej telewizji. Oprócz czytania prognozy, tłumaczyła widzom zjawiska atmosferyczne. Miała do tego odpowiednie wykształcenie – ukończyła studia na Wydziale Biologii i Nauki o Ziemi Uniwersytetu w Poznaniu i pracowała w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zyskała przydomek Pani Chmurka, a jej prognozy pogody były oglądane przez miliony Polaków, którzy doceniali jej rzetelność i sympatię. Elżbieta Sommer pracowała w TVP do 2004 roku, kiedy to przeszła na emeryturę. Wcześniej, bo w 1999 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Po odejściu z TVP Elżbieta Sommer zniknęła z życia publicznego. Bardzo rzadko udzielała wywiadów. W jednym z ostatnich, udzielonym ponad dekadę temu, nie wypowiedziała się zbyt pochlebnie o obecnych telewizyjnych pogodynkach. – Obecnie pogodynki słabo znają się na tym, co robią. Poza urodą nie mają często nic, czym mogłyby zainteresować widza […]. Nie są zbyt inteligentne, a przede wszystkim nie mają wiedzy o meteorologii, a to przecież podstawa w tym zawodzie. Kiedyś było to nie do pomyślenia. Głupi uśmieszek nie zatuszuje braku wiedzy – powiedziała w „Plejadzie”.

Przez całe dzieciństwo mnie pytali czy jestem synem Elżbiety Sommer. Nie, jestem synem Ewy. R.I.P. — Tomasz Sommer (@1972tomek) December 7, 2023

Smutna informacja.. W wieku 87 lat zmarła Elżbieta Sommer – popularna „chmurka” prezenterka pogody w Telewizji Polskiej.? pic.twitter.com/WoGVI8H9te — Nostalgia (@lata8290) December 7, 2023

Elżbieta Sommer 1936 – 2023

Legendarna CHMURKA

R.I.P pic.twitter.com/YsNOfQNh0A — Majka (@Polina12180179) December 7, 2023