Coraz bliżej końca świata? McDonald’s zmienia receptury

Firma zmienia przepis na swojego słynnego Big Maca, aby stawić czoła konkurencji. Porcje Big Maca są bardziej obfite, od 9 do 14 gramów na kanapkę. McDonald’s wprowadza m.in. do swojego flagowego hamburgera około pięćdziesięciu innowacji, aby poprawić „jakość”.

Na razie rzecz dotyczy tylko restauracji w Stanach Zjednoczonych. To jednak „rewolucja”. Podobno jej przygotowanie trwało 7 lat. Do Big Maca wprowadzono m.in. bardziej obfite porcje sosu, od 9 do 14 gramów na kanapkę, a nawet grubszą bułkę, która ma lepiej trzymać ciepło.

„Przeprojektowano proporcje sałaty, sera i pikli”, mają być „świeższe i delikatniejsze”. Na bułce będą bardziej losowo rozrzucone nasiona sezamu, aby „uzyskać domowy wygląd” – ujawnił Wall Street Newspaper.

Podobno wszystko zostało przemyślane w najdrobniejszych szczegółach, takich jak smażenie na raz sześciu steków jednocześnie, w porównaniu do ośmiu steków wcześniej. Zmiany obejmują nawet wcześniejsze wyjmowanie sera z lodówki, aby w burgerze był gładszy. Na razie zmiany kulinarne dotyczą tylko USA, ale zapewne trafią i na drugą stronę Atlantyku.

Innowacje McDonald’s mają wyprzedzić konkurencję. Inne sieci fast foodów, takie jak Five Guys, stawiają np. na „luksusowego” burgera z produktami wysokiej jakości. Trzeba ulepszyć nasze produkty – wyjaśnia Chris Young, dyrektor ds. strategii menu w Mc Donald’s. Firma zapewnia, że ​​pomimo tych zmian, ceny Big Maca nie wzrosną.

W Stanach Zjednoczonych grupa odnotowała wzrost sprzedaży w restauracjach stacjonarnych w 2022 roku o 10,3% , wobec 3,9% w przypadku Wendy’s, czy 2,2% w przypadku Burger Kinga. Jednak wizerunek McDonald’s z biegiem lat uległ pogorszeniu i zajmuje obecnie 13. miejsce wśród amerykańskich sieci pod względem atrakcyjności burgerów (badanie Technomic). Tylko jedna czwarta respondentów uważa burgery tej firmy za atrakcyjne, w porównaniu do 52% w przypadku Burger Kinga.

Według firmy badawczej Datassential w Stanach Zjednoczonych fast foody stanowią podstawę codziennego żywienia Amerykanów. 68% z nich je hamburgery w restauracjach typu fast food przynajmniej raz w miesiącu. Rybek sprzedaży hamburgerów w sektorze gastronomicznym wynosi 136 miliardów dolarów. To niezły kawałek tortu…

Après sept ans de recherche et développement, McDonald's change la recette du Big Machttps://t.co/OwzYuwTEFE pic.twitter.com/SdPXHbwksN — BFMTV (@BFMTV) December 2, 2023

Źródło: Le Figaro