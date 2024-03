Sommer kontra Wipler. „Poseł Konfederacji powinien wiedzieć, że…”

- Reklama -

Redaktor naczelny Najwyższego Czasu!, Tomasz Sommer, skrytykował wpis Przemysława Wiplera z Nowej Nadziei dotyczący poselskiego projektu ustawy przygotowanego przez KO, który dotyczy m.in. elektrowni wiatrowych.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli w Sejmie projekt ustawy „o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw”.

Zdaniem Przemysława Wiplera z Nowej Nadziei, projekt ten „ma szansę być pierwszym skandalem lobbingowym tej kadencji”.

„Projekt ustawy posłów KO przewiduje http://m.in. wywłaszczanie osób prywatnych na rzecz inwestorów planujących budowę elektrowni wiatrowych i innych inwestycji OZE (!!!) i odpuszczenie budowy wiatraków na terenie… parków krajobrazowych. Dziwnych wrzutek jest tam dużo, dużo więcej” – napisał Wipler.

„Jestem wielkim zwolennikiem elektrowni wiatrowych, dlatego projekt mnie zbulwersował. Nic tak nie zaszkodzi tej branży jak takie chamskie, głupie wrzutki lobbingowe i przeginanie” – zadeklarował prawicowiec.

„Czas więc by już teraz zadać kilka pytań: kto pracował nad tym bardzo technicznym i trudnym merytorycznie projektem? Kto jest rzeczywistym autorem tych propozycji? Jaka kancelaria prawna, jacy autorzy? Kto go przyniósł posłom KO?… ” – napisał i dodał: „Oj, będzie o to awantura… I po co?”.

Sommer: Poseł Konfederacji deklaruje się, jako…

Redaktorowi naczelnemu Najwyższego Czasu! we wpisie Wiplera nie spodobała się jego deklaracji, w której określa się mianem „wielkiego zwolennika elektrowni wiatrowych”.

„Poseł Konfederacji deklaruje się, jako zagorzały fan wiatraków. Przypomnijmy, że wiatraki są drogie, niewydajne, szkodliwe dla ludzi a w dodatku mordercze dla zwierząt. Prócz tego psują krajobraz. Jedyny cel ich istnienia to obniżanie ideologicznego podatku” – twierdzi Sommer.

„Cel ten zresztą jest nie do zrealizowania, bo zawsze wychodzi na to, że straty i koszty są większe niż zyski z obniżki ETS. PiS dobrze zrobił, że wiatraki ograniczył, choć pod koniec kadencji złamał się w tej sprawie” – dodaje redaktor.

„Tymczasem kto popiera wiatraki popiera niemiecki przemysł ideologiczny i szkodzi Polsce. Poseł Konfederacji powinien wiedzieć, że trzeba zlikwidować ETS a nie budować wiatraki za pieniądze podatnika” – pisze dalej redaktor naczelny Najwyższego Czasu!.