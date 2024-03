Braun zgłoszony do komisji etyki. Ks. Gniadek: I po co tyle nerwów? [VIDEO]

- Reklama -

W środę Sejm po raz kolejny zajął się m.in. obywatelskim projektem finansowania in vitro. Grzegorz Braun zabrał głos w tej sprawie z mównicy sejmowej, a jego przemówienie było głośno komentowane i stało się powodem zgłoszenia polityka przez posłankę KO Kingę Gajewską do komisji etyki.



– Szczęść Boże, wszystkim Polakom, małym i dużym, bez względu na to, jak przyszli na świat, gdzie i kiedy. Im wszystkim szczęść Boże, ale biada wam, szanowni Państwo przejawiający tutaj zaciekłość o charakterze wykraczającym niewątpliwie poza zapał, animusz polityczny – rozpoczął swoje przemówienie Grzegorz Braun.

W dalszej części wystąpienia polityki Konfederacji Korony Polskiej znów pojawiły się odniesienia do Oświęcimia.



Słowa prawicowca oburzyły część posłów na sali, a Kinga Gajewska z Platformy Obywatelskiej zapowiedziała za pośrednictwem mediów społecznościowych zgłoszenie Brauna do komisji etyki poselskiej.

„Zgłaszam posła Brauna do komisji etyki za przyrównywanie zabiegu in vitro do ludobójstwa w Auschwitz. Mam nadzieję, że przyjdzie czas, kiedy takie haniebne słowa będą surowo karane nie tylko na komisji etyki poselskiej” – poinformowała na X (dawniej Twitter).

Na zapowiedź Gajewskiej zareagował ks. Jacek Gniadek, kapłan i misjonarz znany z wolnościowych poglądów.

„I po co tyle nerwów? Nie wszyscy akceptują in vitro z moralnego punktu widzenia, nie wszyscy chcą to finansować z podatków, ale to nie koniec ludzkich możliwości. Jeśli zamykają się nam jedne drzwi, a działamy etycznie, to człowiek z Bożą pomocą znajdzie inne, lepsze rozwiązanie” – napisał kapłan.