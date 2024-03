Ukraiński oligarcha wywłaszcza polskich inwestorów i emerytów! Konfederacja UJAWNIA [VIDEO]

- Reklama -

Podejmujemy temat, którego do tego momentu nie podjęły inne siły polityczne. Chodzi o dużą aferę na rynku kapitałowym, o aferę Kernela – powiedział na konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Za wszystkim stoi, jak przekazał, ukraiński oligarcha Andrij Werewski.

– Polskim inwestorom, w tym funduszom emerytalnym, grozi wywłaszczenie, grożą straty na kwoty, które możemy szacować już teraz na miliard złotych, a docelowo na kilka miliardów złotych – ujawnił Bosak.

– Mamy już całą społeczność inwestorów, poszkodowanych akcjonariuszy, którzy zamierzają walczyć o swoje prawa zarówno przed sądami w Polsce, jak i w Luksemburgu – powiedział poseł Konfederacji.

– Ukraiński oligarcha Andrij Werewski podjął szereg działań zmierzających do tego, żeby wywłaszczyć pozostałych akcjonariuszy i stać się jedynym właścicielem całego majątku tej spółki (Kernel). Mamy do czynienia z próbą bardzo cwanego omijania prawa na styku jurysdykcji luksemburskiej i polskiej. Oligarcha ten wyemitował w przypadku spółki, która ma 80 mln akcji, 200 mln dodatkowych akcji w Luksemburgu. Akcje nie są w obrocie giełdowym w Polsce, ale zmniejszają one własność polskich akcjonariuszy. Kupił je on sam znacznie poniżej wartości – kontynuował Bosak.

Podkreślił, że akcje przed wybuchem wojny na Ukrainie były warte 100 zł, po wybuchu wojny ich wartość spadła do 20 zł, następnie w wyniku działań oligarchy Werewskiego nastąpił dalszy spadek wartości do 7 zł, natomiast sam Werewski sprzedał je sobie po 1 zł.

– Mówimy o 200 mln dodatkowych akcji. W ten sposób próbuje doprowadzić do tego, żeby zmniejszyć udział akcjonariuszy innych niż on sam poniżej 5 proc. i doprowadzić do wycofania tej spółki z giełdy. Skandal polega na tym, że władze państwa polskiego odpowiedzialne za rynek kapitałowych – prezes giełdy papierów wartościowych i prezes KNF – są wobec tego wszystkiego bierne – podkreślił Bosak.

Głos na konferencji prasowej zabrał także Gabriel Krynicki, analityk i inwestor giełdowy, który opowiedział o szczegółach sprawy. Całość do obejrzenia poniżej.