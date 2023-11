XIII Konferencja Prawicy Wolnościowej. Braun: Wszystko przez sieci uzależnień

- Reklama -

Jestem przekonany, że działa na naszą korzyść to, że poziomy i zagrożenia z poziomu doktryn, idei i koncepcji geostrategicznych, zeszły na poziom elementarny – powiedział na XIII Konferencji Prawicy Wolnościowej poseł Grzegorz Braun.

Trwa XIII Konferencja Prawicy Wolnościowej, podczas której występują przedstawiciele szeroko rozumianej polskiej prawicy. Cały program imprezy, wraz z relacją na żywo, dostępny w TYM miejscu.

Po wystąpieniu Stanisława Michalkiewicza, który mówił o zagrożeniach dla wolności, do publiczności przemawiał, nieco w kontrze, Grzegorz Braun. Starał się doszukiwać pozytywów.

Podkreślił, że obecnie zarówno geopolitycznie, jak i ekonomicznie „z żadnej strony nie widać nadziei na suwerenność”, ale jednocześnie zaznaczył, że nieco ponad 100 lat temu też nie było widać nadziei na odzyskanie niepodległości. Ta pojawiła się znienacka.

– I dzisiaj utrzymujmy się w gotowości, aby się schylić po to, co być może już wkrótce będzie leżało na ulicy – mówił Braun.

– Co się zmieniło na lepsze w tej opresji eurokołchozowej, wojennej, w tej opresji, która jest zorganizowana nie tylko na poziomie ciał politycznych, ale też niepolitycznych z pozoru, jak Światowa Organizacja Zdrowia? Jestem przekonany, że działa na naszą korzyść to, że poziomy i zagrożenia z poziomu doktryn, idei i koncepcji geostrategicznych, zeszły na poziom elementarny – kontynuował poseł Konfederacji.

Jako przykład podał wyraźnie artykułowane sugestie, co powinniśmy jeść, a czego absolutnie nie dla „dobra klimatu”. Na razie sugestie, ale już niebawem może się to zmienić w nakazy i zakazy. Dlaczego to dobra wiadomość? – Dylemat schabowy czy świerszczowy jest o wiele łatwiej wytłumaczyć, niż spór pomiędzy trockistami a maoistami – podkreślał.

Odniósł się także do polityki antysamochodowej, czyli pośrednim zmuszaniu ludzi do zakupu drogich, rzekomo ekologicznych samochodów, na które gros osób nie będzie stać.

– Perspektywa odebrania polskiej rodzinie czegoś na poziomie choćby małego fiata jest bardzo realna. Na temat doktryn, idei można się spierać, ale dopiero z tą alternatywą można wyjść do naszych rodaków. Czy chcecie mieć wolność przemieszczania się czy też chcecie, żeby wam to prawo odebrano? – sugerował, by taką właśnie narrację narzucać.

Kolejnym przykładem wymienionym przez prezesa Konfederacji Korony Polskiej były wchodzące regulacje energetyczne dla budynków. – Dzisiaj nabycie bądź wzniesienie własnego domostwa staje się coraz trudniejsze, coraz bardziej kosztowne, dla niektórych zatem niemożliwe. Wszystko przez sieci uzależnień, warunków, norm narzuconych przez międzynarodowe doktryny – przypomniał.

I zaznaczył, że to dobra wiadomość, ponieważ na tych przykładach można łatwiej wytłumaczyć ludziom, z czym rzeczywiście mamy do czynienia. To niejedyne dobre wiadomości, które przedstawił Braun. Z całym wykładem, jak i innymi wystąpieniami, można zapoznać się w poniższej relacji z pierwszego dnia XIII Konferencji Prawicy Wolnościowej organizowanej przez „Najwyższy Czas!”.