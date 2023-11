Uwaga na kontrole! Nawet 5 tys. złotych kary lub 3 lata więzienia

- Reklama -

W Polsce spadł śnieg, spadła temperatura, a tym samym rozpoczął się sezon grzewczy. Jak co roku w tym okresie należy uważać na kontrolerów, którzy pukają do drzwi domostw i zaglądają ludziom do pieców.

Kontrole palenisk w całej Polsce prowadzi straż miejska. Kontrolerzy mogą prowadzić kontrole w prywatnych nieruchomościach Polaków w godzinach 6:00 – 22:00.

W przypadku nieruchomości, które należą do przedsiębiorstw lub w których prowadzona jest działalność gospodarcza, takie kontrole mogą być przeprowadzane nawet przez całą dobę.

Osoby, które utrudniają kontrolerom przeprowadzenie kontroli narażają się nawet na karę do 3 lat pozbawienia wolności (zgodnie z art. 225 kk).

Jeśli właściciel posesji odmawia wpuszczenia kontrolerów, na miejsce wzywa się policję.

W przypadków wykrycia nieprawidłowości może skończyć się na pouczeniu, mandacie w wysokości 500 złotych, a w przypadku nieprzyjęcia mandatu nawet grzywną do 5 tys. złotych.

– Od początku 2023 roku przeprowadziliśmy już ponad 870 interwencji, dotyczących spalania odpadów. Do tej pory nałożono 15 mandatów, więc ta tendencja jest malejąca – relacjonuje Izabela Adamczyk ze Straży Miejskiej w Nowym Sączu w rozmowie z radiem RDN Małopolska.