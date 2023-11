Protest przed przejściem granicznym w Medyce. Na miejscu posłowie Konfederacji [FOTO]

- Reklama -

Rolnicy z inicjatywy „Oszukana wieś” rozpoczęli w czwartek protest przed przejściem granicznym w Medyce na Podkarpaciu. Protestujący domagają się m.in. dopłat do kukurydzy oraz niższego podatku rolniczego.

Rolnicy przyłączyli się do trwającego od kilkunastu dni protestu przewoźników na polsko-ukraińskiej granicy, którzy blokują przejścia graniczne m.in. w Korczowej oraz Dorohusku w woj. lubelskim.

W czwartek rano w Medyce pojawili się trzej posłowie Konfederacji – Krzysztof Bosak, Witold Tumanowicz, Krzysztof Mulawa oraz Andrzej Zapałowski.

„Strajk Przewoźników na przejściu granicznym w Medyce! Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak i posłowie Krzysztof Mulawa, Witold Tumanowicz, Andrzej Zapałowski wspierają strajkujących! Żądamy uczciwej konkurencji! Ukraińscy przewoźnicy nie muszą spełniać tych samych wyśrubowanych norm, które muszą spełniać polscy przewoźnicy!” – napisano na X.

„Przewoźnicy nie przestaną walczyć o swoje prawa, dopóki ponownie nie zostaną wprowadzone zezwolenia komercyjne dla firm ukraińskich, ponieważ liczba ich przewozów do Polski wzrosła 7,5-krotnie” – dodano i podkreślono, że „przed wybuchem wojny w Ukrainie strona polska udostępniła 160 tys. zezwoleń na przewóz, a obecnie jest już ponad 880 tys.”.

Protest rolników

W czwartek protestujący rolnicy rozciągnęli na przejściu dla pieszych taśmę; zapowiedzieli, że będą przepuszczać samochody osobowe, autokary oraz ciężarówki z pomocą humanitarną i sprzętem wojskowym. Mają również przepuszczać co godzinę dwa TIR-y, które czekają przed przejściem. Jak mówili, protest będzie trwał do niedzieli 26 listopada od godz. 9 do 20, a od najbliższego poniedziałku, 27 listopada, do 3 stycznia 2024 r. ma być prowadzony 24 godziny na dobę.

Jak powiedział PAP organizator protestu Roman Kondrów z „Oszukanej wsi”, protest został zgłoszony i jest legalny. Rolnicy domagają się m.in. dopłat do skupu kukurydzy, utrzymania podatku rolniczego na poziomie tegorocznym oraz kontynuowania kredytów płynnościowych. Swoje postulaty rolnicy złożyli na ręce wicewojewody podkarpackiego Jolanty Sawickiej. Zostały one przekazane do premiera Mateusza Morawieckiego.

Strajk przewoźników

Przewoźnicy protestują od kilkunastu dni, blokując przejścia graniczne m.in. w Korczowej na Podkarpaciu oraz w woj. lubelskim w Hrebennym i Dorohusku. Przepuszczają tylko po kilka aut ciężarowych na godzinę.

Na Podkarpaciu kolejka przed przejściem w Medyce wynosiła w czwartek ok. 34 km, a czas oczekiwania na przekroczenie granicy dla kierowców TIR-ów sięgał k. 127 godzin. Natomiast przed przejściem w Korczowej na odprawę czeka ok. ponad 1 tys. aut ciężarowych.

Przewoźnicy domagają się m.in. wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz rzeczy, z wyłączeniem pomocy humanitarnej i zaopatrzenia dla wojska ukraińskiego; zawieszenia licencji dla firm, które powstały po wybuchu wojny na Ukrainie i przeprowadzenie ich kontroli. Jest też postulat dotyczący likwidacji tzw. elektronicznej kolejki po stronie ukraińskiej.