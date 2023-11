Jasne stanowisko Konfederacji. Tego domaga się od Morawieckiego i Tuska [VIDEO]

- Reklama -

Konfederacja wyraża stanowczy sprzeciw wobec planów podniesienia stawki VAT na żywność. Na konferencji prasowej w Sejmie wystąpili posłowie Bronisław Foltyn oraz Roman Fritz.

Foltyn podkreślił, że Konfederacja wnosi o przedłużenie zerowej stawki VAT na żywność o kolejne pół roku poprzez rozporządzenie, a nie ustawę, jak proponuje partia rządząca.

Według niego, taka procedura byłaby szybsza i skuteczniejsza, zwłaszcza w obliczu zbliżających się drastycznych podwyżek cen energii, podatków od nieruchomości i innych wydatków, które dotkną każdego obywatela.

Fritz skrytykował plany przyszłego rządu, z premierem Donaldem Tuskiem, dotyczące wprowadzenia pięcioprocentowego VAT na żywność od 1 stycznia 2024 roku. Jego zdaniem, to próba sfinansowania obietnic wyborczych kosztem obywateli. Fritz podkreślił, że to podejście oznaczać będzie znaczny wzrost cen podstawowych produktów żywnościowych, co dotknie wszystkich Polaków.

Dodatkowo, Fritz zwrócił uwagę na hipokryzję obecnej partii rządzącej, która wcześniej wprowadzała zerową stawkę VAT na żywność drogą rozporządzenia, a teraz zamierza to zrobić poprzez ustawę, co według niego jest działaniem mającym na celu utrudnienie życia przyszłemu rządowi.

Konfederacja apeluje do wszystkich partii politycznych, zarówno obecnych jak i przyszłych rządzących, o ujednolicenie stawek VAT na żywność, przy jednoczesnym minimalnym obłożeniu produktów gastronomicznych. Wskazuje na potrzebę zachowania niskich podatków na produkty spożywcze, które są niezbędne dla każdego obywatela.

Konfederacja podkreśla, że obniżenie VAT na żywność to nie tylko kwestia ekonomiczna, ale także społeczna, mająca wpływ na budżet każdego Polaka. Apeluje o szybką reakcję rządu i podjęcie działań mających na celu utrzymanie dostępu do podstawowych produktów spożywczych dla wszystkich obywateli.