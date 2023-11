Konfederacja powołuje zespół parlamentarny. „Rząd zaczął ich traktować jako głównego sponsora imprezy” [VIDEO]

- Reklama -

Konfederacja Wolność i Niepodległość założyła Zespół Parlamentarny ds. Obrony Kierowców. Jego przewodniczącym będzie poseł Bartłomiej Pejo.

Jak przekazali na konferencji prasowej politycy Konfederacji, jest wiele spraw dotyczących kierowców, którymi trzeba się pilnie zająć.

Wśród najważniejszych wymieniono wysokie ceny paliw, horrendalne mandaty, zakaz rejestracji aut spalinowych i wjazdu starszych samochodów do centrów miast, podatki od aut spalinowych czy szeroko pojęta polityka antysamochodowa.

– Jako jedyni stajemy w obronie interesu kierowców i sprzeciwiamy się klimatycznym wariatom, którzy chcą nam odbierać wolność i nakładać na nas kolejne podatki! – mówią przedstawiciele Konfederacji.

– Polacy codziennie, masowo korzystają z samochodów spalinowych, głównie spalinowych, żeby dostać się nimi z punktu A do punktu B. Jeżdżą nimi do pracy, odwożą dzieci do szkoły, jeżdżą na wycieczki, wakacje i wiele innych. Rząd zaczął tych wszystkich kierowców traktować jako głównego sponsora imprezy – mówił poseł Ryszard Wilk.

Jako przykład wskazał ciągłe podnoszenie ceny paliwa, wprowadzanie nowych podatków i opłat, podwyższanie taryfikatorów mandatów. – Rząd po prostu kierowców łupi – nie ma wątpliwości Wilk. Cała konferencja do obejrzenia poniżej.