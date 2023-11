Korwin-Mikke zgadza się z oceną Cejrowskiego. „Dobrze to ujął” [VIDEO]

- Reklama -

Założyciel Najwyższego Czasu! i współzałożyciel Konfederacji, Janusz Korwin-Mikke, udostępnił w swoich mediach społecznościowych gorzką analizę polskich wyborców, której dokonał podróżnik Wojciech Cejrowski.

– Przecież Korwin proponował: „Nie oglądamy się na innych, bo to jest sensowne i realizujemy to, co jest sensowne, niezależnie od tego, co inni myślą”. To naród nie chciał tego ani likwidacji ZUS, który jest zbankrutowany – mówi podróżnik Wojciech Cejrowski na nagraniu, które zdobywa sporą popularność na TikToku.

– [Naród polski] chciał ratowania za pomocą „500 plusów”, pieniędzy, wszystkiego, a nie niskich podatków – dodaje dalej.

– Braun z kolei miał taki ryt, że interes Polski jest nadrzędny nad wszystkimi innymi i gotów jestem zapłacić pewne koszty, czyli mieć trochę niższy poziom życia, ale w niepodległym państwie, niż wyższy poziom życia, ale podlegać władzy – no na przykład brukselskiej – stwierdził Cejrowski.

– No ale co z tego? Naród nie chce takich osobników w Polsce – uważa podróżnik i dodaje, że „Węgrzy chcieli”.

Z taką oceną zgadza się Janusz Korwin-Mikke, który podał nagranie dalej w swoich mediach społecznościowych i skomentował: „Kol.Wojciech Cejrowski bardzo dobrze to ujął”.