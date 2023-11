Chciał przekonać świat, że ograniczenie emisji gazów jest konieczne. Wszędzie latał samolotami. „Rażąca hipokryzja”

- Reklama -

Brytyjski dziennik „Daily Telegraph” zarzucił stacji BBC „rażącą hipokryzję” po tym, jak jej reporter pokonał samolotami ponad 30 tys. kilometrów w celu realizacji jednego odcinka programu o potrzebie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w związku ze zmianami klimatycznymi.

Richard Bilton, reporter nadawanego w BBC One programu Panorama, aby nakręcić odcinek, w którym stwierdził, że „świat mówi jedno, a robi drugie” w kwestii zmian klimatycznych, poleciał z Londynu do Dubaju, na Alaskę, do Kalifornii i Berlina.

Jak wyliczył „Daily Telegraph”, mógł on pokonać dystans 32 714 kilometrów, co według najbardziej ostrożnych szacunków spowodowało emisję ok. 5,4 tony CO2, czyli więcej niż przeciętna osoba produkuje w ciągu roku i równowartość jazdy przeciętnym samochodem przez 18 miesięcy.

Gazeta wyjaśnia, że szacunki dotyczące pokonanego dystansu opierają się na założeniu, że Bilton skorzysta z lotów powrotnych z Londynu do Berlina i Dubaju i uda się z Wielkiej Brytanii do Kalifornii, a następnie na Alaskę przed powrotem przez Atlantyk. Zaznacza też, że nie obejmują lotów dla ekipy produkcyjnej Biltona i podróży samochodem w każdej lokalizacji, gdzie realizowano program.

BBC nie podała, jakimi trasami leciał jej reporter, choć zapewniła, że wszystkie loty odbywały się w klasie ekonomicznej i były „niezbędne” do „relacjonowania wydarzeń na miejscu”.

„Daily Telegraph” przypomina, że BBC zobowiązała się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 46 proc. do 2030 roku i zwraca uwagę, że stacja ma lokalne zespoły reporterów w każdej odwiedzonych przez Biltona lokalizacji, co według krytyków oznacza, że „jednoosobowa zabawa” była „jawną hipokryzją”. BBC nie odpowiedziała, dlaczego Panorama nie korzystała z lokalnych reporterów BBC w każdej lokalizacji.

W wyemitowanym 13 listopada odcinku Panoramy zatytułowanym „Dlaczego wciąż szukamy paliw kopalnych?”, Bilton opisywał, jak światowe firmy energetyczne planują wydobywać więcej ropy i gazu, a także przeprowadzał wywiady z naukowcami, którzy domagali się szybszej ścieżki do zerowej emisji netto, aby utrzymać globalne ocieplenie poniżej 1,5 st.C.