Korwin-Mikke: Rozmowy Konfederacji z PiS-em trwały do samych wyborów

Założyciel Najwyższego Czasu! i współzałożyciel Konfederacji, Janusz Korwin-Mikke, mówi w wywiadzie dla Rzeczypospolitej, że Konfederacja do samych wyborów prowadziła rozmowy koalicyjne z Prawem i Sprawiedliwością.

Konflikt Janusz Korwin-Mikkego z partią, w której zakładaniu uczestniczył, trwa w najlepsze. Polityk został usunięty z Rady Liderów, zablokowano mu także możliwość startowania w przyszłych wyborach.

W odpowiedzi Korwin-Mikke zaczął mówić o założeniu nowej partii. W wywiadach zdradza też coraz więcej tajemnic swojego ugrupowania.

Korwin-Mikke Rozmowy z PiS na pewno trwały

W wywiadzie dla Rzeczypospolitej Janusz Korwin-Mikke stwierdza, że według jego wiedzy, wbrew temu, jak zarzekały się władze partii, Konfederacja prowadziła przed wyborami rozmowy koalicyjne z partią Jarosława Kaczyńskiego.

– Rozmowy z PiS na pewno trwały, i to do samych wyborów – nawet dokładnie wiem jakie. Wszystko oczywiście stało się nieaktualne, kiedy się okazało, że Konfederacja z PiS nie ma 231 posłów – mówi Korwin-Mikke w wywiadzie.

– W całej kampanii ukrywano mnie i kolegę Brauna – dodał. – Rodzi się pytanie: dlaczego? I obawiam się, że najbardziej prawdopodobna odpowiedź zawiera się w słowach Jarosława Kaczyńskiego, który co najmniej dwukrotnie mówił, że on może wejść w koalicję z Konfederacją, byle bez Brauna i Korwin-Mikkego. I być może o to chodziło – dodał polityk.

Dziambor miał rację?

Przypomnijmy, że informacje o tym, że Konfederacja miała rozmawiać z Prawem i Sprawiedliwością, zdradzał odsądzany wówczas od czci i wiary prezes Wolnościowców – Artur Dziambor. Polityk mówił wówczas nawet o tym, które ministerstwo jest dla Konfederacji kluczowe.

– Stawiam na to, że Mentzenowi będzie szczególnie zależało na Ministerstwie Finansów. Jego zapowiedzi są przecież niesamowite, więc musi jakoś powalczyć o spełnienie oczekiwań wyborców. Długo opowiadał, czego to nie da się zrobić z dnia na dzień, ale już widać, że im bliżej realnej władzy, tym jego przekaz trochę mięknie. Kontrola nad resortem finansów będzie więc kluczowa, żeby wyborcy nie zaczęli nerwowo pytać, dlaczego mija rok, a podatki wciąż niezmienione i ZUS działa tak, jak działał – mówił Dziambor w wywiadzie dla NaTemat.



– Pozostałe ministerstwa to pewnie kwestia ostatecznego wyniku wyborów. Jednak tego, że ogólnie trwają przygotowania do koalicji z PiS, jestem pewien. Różne znaki na niebie i ziemi wyraźnie na to wskazują – uznał polityk.

Mentzen atakuje Korwin-Mikkego

Na wywiad Janusza Korwin-Mikkego dla Rzeczypospolitej zareagował już prezes Nowej Nadziei i współprzewodniczący Konfederacji – Sławomir Mentzen.

„Polecam wywiad w Rzepie z Korwinem. Wywiad niestety dowodzi, dlaczego to musiało się tak skończyć” – grzmi Sławomir Mentzen na Telegramie, czyli tam, „gdzie będzie pisał o rzeczach, które nie nadają się na Twittera czy Facebooka”.

„Żadnych rozmów z PiS oczywiście nie było, nie mam pojęcia czemu mówi takie głupoty” – twierdził.

