Nagła śmierć reprezentanta kraju. Znany bramkarz miał 32 lata

Były bramkarz reprezentacji Zimbabwe George Chigova zmarł nagle w wieku 32 lat. Prawdopodobnie na zawał serca.

Sportowiec został znaleziony martwy w swoim domu w RPA. Podejrzewa się zawał.

W lipcu br. Chigova także przeszedł zawał, ale wówczas wszystko skończyło się szczęśliwie. 32-latek próbował wrócić do uprawiania sportu. Nie będzie już mu to dane. Tym razem serce zatrzymało się na zawsze.

W dniu swojej śmierci bramkarz opublikował w mediach społecznościowych wymowny – wobec dalszych okoliczności – wpis. „Każdy nowy dzień to błogosławieństwo. Pozbądź się wszelkich zmartwień i bądź wdzięczny za wszystko, co pozytywne w Twoim życiu” – napisał „Zikeeper”.

George Chigova’s last story on his Instagram page few minutes before he got a heart attack….

Just spoke to his wife, a young sister and it’s extremely heartbreaking 💔

Go well Zikeeper #tirikutandara 🕊️🕊️🕊️🕊️ pic.twitter.com/QxycSgFlfP

— Josey Mahachi (@MahachieJosey) November 15, 2023