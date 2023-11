Wielki powrót! Jest już pierwszy skecz. Znów było o „harataniu w gałę”

- Reklama -

Robert Górski z Kabaretu Moralnego Niepokoju, po ośmiu latach przerwy, znów wciela się w Donalda Tuska. Jeden z najpopularniejszych kabareciarzy zamieścił w sieci słuchowisko ze skeczu zatytułowanego „Posiedzenie rządu”.

W ostatnich latach Górski mógł się kojarzyć z postacią Jarosława Kaczyńskiego, którego grał w serialu „Ucho Prezesa”. Wcześniej, o czym młodsi mogą już nie pamiętać, parodiował Tuska w ramach „Posiedzeń rządu”.

W związku z prawdopodobnie nadciągającą zmianą władzy, Górski ponownie wcielił się w Tuska. Na swoim kanale na YouTube zamieścił „Posiedzenie audio”, dostępne niestety jedynie w wersji audio, ze względu na brak praw telewizyjnych.

Górski oraz inni kabareciarze pożegnali się niedawno z Polsatem. „To pokłosie cenzury jaka spotkała ich program tuż przed wyborami” – przypomina portal se.pl.

„Dobrze wyczuli wiatr zmian”

O udostępnieniu skeczu Górski poinformował za pomocą Instagrama. „Drodzy Państwo! Mam dobrą wiadomość dla wszystkich tych, którzy mówili mi: »Szanowny panie Robercie, dlaczego pan ciągle dręczy Prezesa, niech pan się z Tuska pośmieje«” – zaczął.

„Rzeczywiście, przez ostatnie lata oddawałem pole w tym zakresie Wiadomościom, ale dziś chciałbym spełnić prośby i zażalenia moich krytyków. Otóż wracam do »Posiedzeń rządu« z Tuskiem jako premierem” – napisał.

„I nie będę go głaskał po głowie jak Prezesa, żadne tam ocieplanie wizerunku i próba zrozumienia, nie. Niech tylko przegnie pałę, to będę go lał pałą satyry. Nawiasem mówiąc teraz już rozumiem, dlaczego Polsat nas pogonił od razu po wyborach. Żeby nie pozwolić śmiać się z Tuska. Dobrze wyczuli wiatr zmian” – dodał kabareciarz.

Posiedzenie rządu

W premierowym skeczu pojawili się m.in. płaczliwy Szymon, nawołujący do zgody Władysław oraz nierozstający się ze sweterkiem Włodzimierz. Nie zabrakło także słynnego Adriana. Całość można odsłuchać na kanale Roberta Górskiego na YouTube.