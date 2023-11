Konfederacja składa pierwsze projekty ustaw. „Podchwycone odpowiednio przez PO i Trzecią Drogę” [VIDEO]

- Reklama -

Składamy dzisiaj dwa pierwsze projekty ustaw klubu poselskiego Konfederacja. To jest ustawa o kwocie wolnej od podatku PIT w wysokości 60 tys. zł i ustawa o dobrowolnym ZUS dla przedsiębiorców – poinformował w poniedziałek polityk ugrupowania Stanisław Tyszka.

Podczas poniedziałkowego briefingu poprzedzającego inauguracyjne posiedzenie Sejmu X kadencji Tyszka zapowiedział, że po ślubowaniu poselskim politycy Konfederacji złożą w Sejmie dwa projekty ustaw.

– To jest ustawa o kwocie wolnej od podatku PIT w wysokości 60 tys. zł i ustawa o dobrowolnym ZUS dla przedsiębiorców. Chciałbym zauważyć, że to są postulaty, które prezentowała Konfederacja od wielu lat. Natomiast one zostały podchwycone w kampanii wyborczej odpowiednio przez PO i Trzecią Drogę. PO obiecywała obywatelom 60 tys. kwoty wolnej od podatku, Trzecia Droga Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni obiecywała dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Widzimy już, że niestety zaczynają się z tych obietnic rakiem wycofywać. My będziemy w opozycji, będziemy patrzeć rządzącym na ręce – podkreślił.

Dodał, że w poniedziałek zostaną wybrani członkowie prezydium Sejmu. Kandydatem Konfederacji do prezydium jest Krzysztof Bosak.

– My wychodzimy z założenia, że reprezentacja 1,5 mln obywateli zasługuje na to, żeby mieć wpływ na kształtowanie agendy Sejmu, na kształtowanie prac Sejmu na co dzień – a tym zajmuje się prezydium Sejmu, marszałek i wicemarszałkowie. Dlatego oczekujemy, że również Konfederacja będzie reprezentowana w prezydium Sejmu – stwierdził Tyszka.