Blokowali autostradę. Mężczyzna zabił dwóch protestujących [VIDEO]

77-letni prawnik i profesor Kenneth Darlington zastrzelił dwie osoby biorące udział w blokadzie Autostrady Panamerykańskiej w sektorze Chame.

Do zdarzenia doszło we wtorek 7 listopada. Dwóch protestujących nauczycieli, Abdiel Díaz i Iván Mendoza, wzięło udział w proteście organizowanym m.in. przez środowiska nauczycielskie przeciwko przedłużeniu o 20 lat koncesji dla firmy Minera Panamá, spółki zależnej kanadyjskiej firmy First Quantum Minerals, eksploatującej największą odkrywkową kopalnię miedzi w Ameryce Środkowej.

Protest polegał na blokowaniu ruchu na Autostradzie Panamerykańskiej, czyli drodze łączącej obie Ameryki.

Jedną z osób, które z powodu strajku utknęły w korku na autostradzie był amerykański prawnik i wykładowca Kenneth Darlington. 77-latek wdał się w dyskusję z dwoma wspomnianymi wcześniej działaczami. Rozmowa przerodziła się w kłótnię, w trakcie której Darlingtonowi puściły nerwy.

Większy kawałek nagrania z sytuacji w Panamie, gdzie Kenneth Darlington zabił dwóch aktywistów blokujących drogę. pic.twitter.com/vMeWZgltsW — coolfonpl 🇵🇱 (@coolfonpl) November 9, 2023

Moment w którym Kenneth Darlington, profesor i prawnik, lat 77, zabija aktywistę klimatycznego blokującego drogę. pic.twitter.com/H24wWmYqzN — coolfonpl 🇵🇱 (@coolfonpl) November 9, 2023

Obywatel USA miał przy sobie broń automatyczną. 77-latek wyciągnął pistolet i oddał strzały w Díaza i Mendozę. Pierwszy z mężczyzn zmarł na miejscu, a drugiego przetransportowano do szpitala w San Carlos. Choć lekarze robili co w ich mocy, to mężczyzny nie udało się uratować.

Służby panamskie schwytały Darlingtona i obecnie Amerykanin przebywa w areszcie. Jak się okazuje, mężczyzna był już wcześniej zatrzymany za posiadanie broni wojskowej i amunicji, ale został zwolniony po wpłaceniu kaucji.

Darlington był w przeszłości osobą rozpoznawalną publicznie, jako rzecznik finansisty Marca Harrisa, który został skazany za pranie brudnych pieniędzy 23 lipca 2005 roku.