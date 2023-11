Jadła kamień z czajnika ku uciesze widzów. To dziewczyna piłkarza Śląska Wrocław [VIDEO]

- Reklama -

Aleksandra Mizgalska to partnerka Mateusza Żukowskiego, który od lipca gra dla Śląska Wrocław. Dziewczyna jest influencerką, która prowadzi dość kontrowersyjne streamy, podczas których czasem pojawia się piłkarz z dolnośląskiej drużyny.

W najnowszym streamie widzimy, jak Mizgalska zeskrobuje kamień z czajnika elektrycznego, by go zjeść, bo widzowie ją o to poprosili.

Na nagraniu pojawia się także rozeźlony Żukowski, który wypomina partnerce, że przecież prosił ją o to, by tego nie robiła.

– Gadaliśmy o tym, że masz nie jeść kamienia – mówi do Mizgalskiej Żukowski.

Po tym upomnieniu influencerka zrezygnowała ze zjedzenia całego zeskrobanego kamienia. Nie powstrzymała się jednak przed oblizaniem palca, którym wyjmowała kamień z czajnika.

Na piłkarza Śląska Wrocław wysypało się sporo nienawistny komentarzy z powodu streamów, w których pojawia się z partnerką.

W obronę Żukowskiego wziął dyrektor sportowy David Balda. „Drodzy kibice, zauważyłem, że w ostatnich godzinach bardzo mocno hejtujecie Mateusza Żukowskiego, wchodząc mocno w jego prywatną sferę. Bardzo Was proszę o rozwagę, bowiem takimi wpisami możecie naprawdę wpłynąć negatywnie nie tylko na zawodnika, ale także na cały zespół Śląska, a tego na pewno nie chcemy. Mamy zaplanowaną rozmowę z Mateuszem, chcemy wyjaśnić sobie pewne kwestie” – napisał.