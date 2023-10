Cenzura w sieci. Tomasz Sommer publikuje wiadomość od YouTube’a

- Reklama -

Redaktor naczelny Najwyższego Czasu!, Tomasz Sommer, stracił dostęp do swoich kont w serwisie YouTube, gdzie publikował programy publicystyczne i wywiady z politykami prawicy. Teraz dziennikarz dzieli się w swoich mediach społecznościowych mailem, którego dostał od załogi YouTube’a.

Ostatnie programy Tomasza Sommera publikowane są na portalu X (dawniej Twitter). Wszystko przez to, że YouTube usunął 12 kont redaktora naczelnego naszego portalu i magazynu. Konkretnych powodów cenzorzy spod znaku YouTube nie zdradzają.

Sommer publikuje maila od YouTube’a

„Takiego maila z rana dostałem [od YouTube’a]” – napisał w swoich mediach społecznościowych Tomasz Sommer i opublikował treść wiadomości.

Cześć Tomasz Sommer,

Sprawdziliśmy Twoje odwołanie dotyczące tych treści:

Kanał: Tomasz Sommer

Dokładnie sprawdziliśmy Twój kanał i potwierdzamy, że narusza on nasze zasady (Wytyczne dla społeczności). Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to dobra wiadomość, ale musimy dbać o to, żeby serwis YouTube był bezpiecznym miejscem dla wszystkich użytkowników.

Jak wpłynie to na Twój kanał

Nie przywrócimy Twojego kanału w YouTube.

Dziękujemy

Zespół YouTube

Dziennikarz nie zaprzestaje nagrywania programów, ale poza YouTube’em one nie zarabiają. Przypomnijmy, że w tym samym czasie ABW blokuje nasz drugi portal – NCzas.com. Dodatkowo nasze strony w mediach społecznościowych notorycznie dostają bany, kary i ostrzeżenia. Wszystkie te działania razem poważnie utrudniają nam pracę i sprawiają, że jest ona mniej opłacalna, niż mogłaby być.