Nowi i starzy posłowie Konfederacji na żywo w Warszawie. XIII Konferencja Prawicy Wolnościowej już w listopadzie

Konferencja Prawicy Wolnościowej od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. W tym roku odbędzie się w dniach 25-26.11.2023 r. (sobota i niedziela) w Warszawie, w Centrum Prasowym Foksal (budynek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ul. Foksal 3/5), godz. 10:00–17:00.

Wszystko wskazuje na to, że XIII edycja naszej konferencji będzie pierwszą okazją do osobistego spotkania z liczną grupą nowo wybranych posłów Konfederacji – z dnia na dzień coraz więcej z nich potwierdza swoją obecność.

Wstęp na konferencję jest jak zwykle bezpłatny. Jednocześnie prosimy wszystkich sympatyków wolności o wsparcie naszej imprezy na portalu zrzutka.pl i udostępnianie jej za pomocą mediów społecznościowych. Z góry dziękujemy! Dla darczyńców przewidziane są liczne, wartośiowe upominki – szczegóły w zrzutce poniżej:

W CIĄGU DWÓCH DNI:

1. …nasi goście, LIDERZY RUCHU WOLNOŚCIOWEGO, pobudzą Państwa intelektualnie, komentując bieżące wydarzenia polityczne i społeczne w ponadczasowym kontekście. Będą otwarci na Państwa głosy i opinie – także te polemiczne.

2. …odbędą się TARGI KSIĄŻKI PRAWICOWEJ. Przez wzgląd na charakter imprezy możecie Państwo być pewni, że wśród setek niekłaniających się poprawności politycznej publikacji znajdziecie coś ciekawego dla siebie. Będzie to także doskonała okazja, aby kupić książki z autografem ulubionego autora.

3. …zorganizujemy wielką debatę z udziałem NOWYCH POSŁÓW KONFEDERACJI, którzy postarają się odpowiedzieć na arcyważne pytanie: Jak zmienić Polskę?

DLACZEGO PROSIMY O TWOJĄ POMOC?

Naszą działalność finansujemy z pracy rąk i głów własnych oraz ofiarności darczyńców. Dbamy, aby nie zmarnowała się ani jedna złotówka. Swoje, a tym bardziej Twoje pieniądze oglądamy dwa razy, zanim je wydamy. Staramy się, aby organizowane przez Fundację Najwyższy Czas! konferencje były jak najbardziej wartościowe, a równocześnie jak najbardziej zoptymalizowane finansowo (np. nasi prelegenci występują pro publico bono). Co istotne, wstęp na spotkania zawsze jest „wolny”. Twoje pieniądze wydajemy tylko na to, co absolutnie konieczne! Nie przepalamy pozyskanego finansowania np. na marketing (robimy, co się da, samodzielnie, „oddolnie”) itp. Mamy bardzo duże doświadczenie w organizowaniu imprez: na bardzo przyzwoitym poziomie, ale równocześnie jak najmniejszym kosztem.

Twoja pomoc pozwoli nam sfinansować m.in. salę (to ona stanowi największy, jednostkowy koszt imprezy), obsługę video imprezy oraz bankiet dla sponsorów.

PROGRAM IMPREZY:

SOBOTA (25.11.2023)

10.00 – Otwarcie sali dla gości

10:30 – 11:00 (PAFERE)

11:15 – 12:15 Grzegorz Braun: Jak wyjść z Kondominium?

12:30 – 13:30 Roman Warszawski: Co transy mówią nam o równości płci?

13:45 – 15:15 Stanisław Michalkiewicz: Dialogi Pippermana

15:30 – 16:30 Prof. Adam Wielomski, dr Tomasz Sommer: Pies. Między przyjacielem a obiadem

NIEDZIELA (26.11.2023)

10.00 – Otwarcie sali dla gości

11:00 – 12:00 Janusz Korwin-Mikke: U progu wolności

12:15 – 13.15 Lachowicz, Zgierski: Nowy Czerwony Ład

13:30 – 16:30 NOWI POSŁOWIE KONFEDERACJI: Prezentacja. Jak zmienić Polskę?

TERMINY POSZCZEGÓLNYCH WYSTĄPIEŃ MOGĄ ULEC ZMIANIE!