Wydawać by się mogło, że Donald Tusk jest murowanym kandydatem na premiera nowej koalicji rządzącej. Tymczasem nastroje w tej sprawie studzi rzecznik Platformy Obywatelskiej.

Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec był gościem na antenie RMF. Polityk mówił m.in. o tym, czy jest szansa na to, że prezydent Andrzej Duda nie powierzy misji budowania rządu politykowi z PiS.

– Byłoby czymś pognębiającym PiS, prezesa Kaczyńskiego, premiera Morawieckiego, gdyby Andrzej Duda wyznaczył kogoś z ich środowiska, kto nie jest w stanie utworzyć rządu. Mam wrażenie, że prezydent Andrzej Duda oszczędzi PiS-owi tych upokorzeń – powiedział polityk PO.

Rzecznik PO: Tusk nie jest kandydatem na premiera

– Donald Tusk nowym premierem? To przesądzone? – zapytała wobec tego prowadząca polityka PO.

– Donald Tusk jest liderem tego zwycięskiego obozu. To on doprowadził nas do zwycięstwa, to on wsparł w ostatniej fazie naszych partnerów z Trzeciej Drogi w momencie, gdy te notowania nie gwarantowały wstępu do Sejmu – stwierdził Grabiec.

– Jest kandydatem? – dopytywała dziennikarka.

– Nie, nie jest kandydatem, bo premiera wskaże zwycięska formacja. Będziemy o tym najpierw rozmawiać z naszymi partnerami, uzgodnimy to wspólnie, a później to ogłosimy – odpowiedział Grabiec.

Rzecznik Platformy wyznał, że w tym momencie trwają rozmowy z Trzecią Drogą i Lewicą. – To są bardzo poważne rozmowy, w których chodzi o przejęcie odpowiedzialności za państwo. Potrzeba chwili spokoju, żeby zrealizować oczekiwania – stwierdził polityk PO.